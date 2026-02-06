Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 90/2 Me Classic Edition

Двомоторний пилосос NT 90/2 Me Classic збирає великі обсяги вологого і сухого бруду в свій 90-літровий контейнер.

Пил, великий бруд, рідини - потужний пилосос NT 90/2 Me Classic впорається з будь-яким видом бруду. Високоякісний двомоторний пилосос розроблений спеціально для прибирання великих обсягів бруду - контейнер вміщує 90 л. Пилосос також оснащений надійною системою фільтрації.

Особливості та переваги
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 90/2 Me Classic Edition: Надійний і простий у транспортуванні
Надійний і простий у транспортуванні
Висока мобільність по різних поверхнях завдяки надійним шасі, великим колесам і металевим поворотним роликам. Стандартна ручка для транспортування забезпечує максимальну мобільність
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 90/2 Me Classic Edition: Відмінна потужність всмоктування
Відмінна потужність всмоктування
2 потужні турбіни гарантують дуже високу силу всмоктування. Висока сила всмоктування забезпечує відмінний результат очищення і чудову ефективність
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 90/2 Me Classic Edition: Зливний шланг
Зливний шланг
Зручно розташований зливний шланг забезпечує легку утилізацію зібраної рідини
Прибирання без фільтр-мішків
  • Двомоторний пилосос NT Classic оснащений надійним патронним фільтром Kärcher.
  • Патронний фільтр дозволяє використовувати пилосос без фільтр-мішків.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с) 2 x 53
Розрідження (мбар/кПа) 225 / 22,5
Об'єм сміттєзбірника (л) 90
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Споживана потужність (Вт) макс. 2300
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 40
Довжина кабелю. (м) 7,5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 76
Колір срібний
Маса (без приладдя) (кг) 19
Вага (з упаковкою) (кг) 26,032
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 580 x 510 x 995

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2.5 м
  • Коліно: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
  • Зливний шланг
  • Сміттєзбірник з нержавіючої сталі
Області застосування
  • Для збору рідини, крупного бруду і пилу на будь-яких твердих поверхнях, а також для чищення салону автомобіля
Аксесуари
Запчастини для NT 90/2 Me Classic Edition

