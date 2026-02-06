Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 90/2 Me Classic Edition
Двомоторний пилосос NT 90/2 Me Classic збирає великі обсяги вологого і сухого бруду в свій 90-літровий контейнер.
Пил, великий бруд, рідини - потужний пилосос NT 90/2 Me Classic впорається з будь-яким видом бруду. Високоякісний двомоторний пилосос розроблений спеціально для прибирання великих обсягів бруду - контейнер вміщує 90 л. Пилосос також оснащений надійною системою фільтрації.
Особливості та переваги
Надійний і простий у транспортуванніВисока мобільність по різних поверхнях завдяки надійним шасі, великим колесам і металевим поворотним роликам. Стандартна ручка для транспортування забезпечує максимальну мобільність
Відмінна потужність всмоктування2 потужні турбіни гарантують дуже високу силу всмоктування. Висока сила всмоктування забезпечує відмінний результат очищення і чудову ефективність
Зливний шлангЗручно розташований зливний шланг забезпечує легку утилізацію зібраної рідини
Прибирання без фільтр-мішків
- Двомоторний пилосос NT Classic оснащений надійним патронним фільтром Kärcher.
- Патронний фільтр дозволяє використовувати пилосос без фільтр-мішків.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|2 x 53
|Розрідження (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|90
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 2300
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 40
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|76
|Колір
|срібний
|Маса (без приладдя) (кг)
|19
|Вага (з упаковкою) (кг)
|26,032
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|580 x 510 x 995
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.5 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
- Зливний шланг
- Сміттєзбірник з нержавіючої сталі
Області застосування
- Для збору рідини, крупного бруду і пилу на будь-яких твердих поверхнях, а також для чищення салону автомобіля
Аксесуари
