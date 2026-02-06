Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)

KIRA BD 200 эффективно очищает большие площади. Оснащена дисковыми щетками, идеально подходящими для гладких и чувствительных напольных покрытий – интеллектуальная, эффективная и высокопроизводительная при каждом применении.

KIRA BD 200 – интеллектуальная, полностью автономная поломойно-всасывающая машина с проверенной технологией дисковых щеток, которая идеально подходит для гладких, чувствительных и блестящих поверхностей. Благодаря большой рабочей ширине, высокой скорости движения и долговечным щеткам достигается большая производительность по площади при особенно тихой работе. Возможность использования различных щёток и падов (в том числе алмазных – для поддержания или создания блеска) делает её универсальной. Эффективная мультисенсорная система с круговым обзором на 360° обеспечивает надежную навигацию и распознает даже выступы и стеклянные поверхности. Для максимальной автономности используется базовая станция – она автоматически выполняет заправку чистой водой, сливает грязную воду и заряжает аккумулятор. Задачи очистки можно планировать заранее и гибко адаптировать с помощью функции календарного планирования. KIRA BD 200 может работать как полностью автономно, так и в ручном режиме. Она может легко интегрироваться в существующие процессы через портал KIRA Equipment Manager и приложение KIRA Robots.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками): Базовая станция (опция)
Базовая станция (опция)
Обеспечивает полностью автономную эксплуатацию. Обслуживание (наполнение чистой водой, слив грязной воды, промывка бака, зарядка аккумулятора) может осуществляться роботами автономно. Опция (роботизированная машина может эксплуатироваться и без базовой станции).
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками): Огибание препятствий
Огибание препятствий
Надежное распознавание неизвестных препятствий. Самостоятельное составление маршрутов объезда. Автономное маневрирование в случае необходимости.
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками): Подключение к инфраструктуре
Подключение к инфраструктуре
KIRA BD 200 легко интегрируется в существующую инфраструктуру. Соединение с системой управления жалюзийными воротами и VDA 5050 обеспечивает эффективное и гибкое взаимодействие с другими системами и машинами и, таким образом, высокую степень автоматизации и оптимизации процессов. Опция (роботизированная машина может эксплуатироваться и без базовой станции).
Проверенная технология дисковых щеток
  • Особенно эффективная очистка и в то же время бережное обращение с гладкими и чувствительными поверхностями.
  • Низкий износ щетки
  • Широкий выбор различных щеток и падов, например, алмазные пады могут использоваться для поддержания/создания блеска.
Надежная навигация благодаря мультисенсорной системе
  • Мощные датчики и круговой обзор на 360°.
  • Надежное распознавание стекол и выступающих частей.
  • Контроль боковых зон с помощью датчиков.
Сертификат безопасности
  • Надежное бесконтактное распознавание людей, препятствий и перепадов высот.
  • Сертификаты безопасности по стандартам CSA_22.2 № 336-17 и IEC 63327.
  • Подходит для эксплуатации в зонах с высокой проходимостью.
Широкий спектр применений
  • Может работать в автономном или ручном режиме.
  • Возможность локальной уборки в ручном режиме.
  • Позволяет использовать несколько профилей пользователей с индивидуальными полномочиями.
Совместимость
  • Прямой доступ к порталу KIRA Equipment Manager и приложению KIRA Robots.
  • Отправка отчетов и уведомлений о состоянии на мобильные устройства.
  • Включает отчеты об уборке, информацию о состоянии робота, неисправностях и многое другое.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 2250
Мощность тягового двигателя (Вт) 1300
Мощность турбины (Вт) 552
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 1200
Рабочая ширина щеток (мм) 900
Давление прижима щетки (г/см²) 29
Частота вращения щетки (об/мин) 177
Ширина всасывающей балки (мм) 1100
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 200 / 200
Бак для чистящего средства (л) 10
Теоретическая производительность по площади в автономном режиме (м²/ч) макс. 4860
Площадь уборки от 1 заправки (м²) 7143
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Количество батарей 4
Тип батареи Литий-ион
Напряжение / емкость батареи (В/Ач) 24 / 320
Время работы от комплекта батарей (ч) прим. 4
Время заряда батареи (ч) прим. 4,7
Скорость движения в автономном режиме (км/ч) макс. 5,4
Уровень звукового давления (дБ(А)) 64,5
Ширина разворота в автономном режиме (м) 2,8
Преодолеваемый подъем (%) макс. 6
Ширина проезда в автономном режиме (мм) 1350
Масса (без принадлежностей) (кг) 635
Вес (с аксессуарами) (кг) 635
Вес (с упаковкой) (кг) 637,332
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1944 x 1138 x 1471

Комплектация

  • Батарея и зарядное устройство
  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • Проблесковый маячок

Оснащение

  • Батарея
  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
  • Система DOSE
  • С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
  • Большой сенсорный дисплей с высоким разрешением
  • Возможность стыковки с базовой станцией
  • Подготовленное управление рольставнями
  • Автономная уборка
  • С режимом ручного перемещения
  • Простая настройка, не требующая специальных знаний
  • Высокоэффективные датчики
  • Распознавание препятствий и перепадов высот
  • Автоматическое огибание препятствий
  • Сертификат безопасности эксплуатации в общественных зонах
  • Составление отчетов об уборке
  • Уведомления на мобильные устройства
  • Функция планирования расписания уборки
  • Система Auto-Fill
  • Цветные индикаторы, показывающие поведение робота и статус его работы.
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Электрический и механический поплавковый выключатель
  • С режимом обучения (Teach & Repeat)
  • Тип щетки: Дисковая щетка
  • Изменяемое давление прижима
  • Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Интерфейс связи: VDA 5050
  • Система дозирования чистящего средства
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)
Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BD 200 (с дисковыми щетками)

Видео

Области применения
  • Большие площади с чувствительными, гладкими и блестящими поверхностями
  • Для обширных открытых и отдельных площадей
  • Подходит для эксплуатации в зонах с высокой проходимостью.
  • Идеально подходит для аэропортов, вокзалов, производственных и сборочных цехов, логистических центров, выставочных комплексов, конференц-залов, концертных площадок и т. д.
  • Возможность использования в сферах клининга, транспорта и промышленности
Принадлежности
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.