KIRA BD 200 – интеллектуальная, полностью автономная поломойно-всасывающая машина с проверенной технологией дисковых щеток, которая идеально подходит для гладких, чувствительных и блестящих поверхностей. Благодаря большой рабочей ширине, высокой скорости движения и долговечным щеткам достигается большая производительность по площади при особенно тихой работе. Возможность использования различных щёток и падов (в том числе алмазных – для поддержания или создания блеска) делает её универсальной. Эффективная мультисенсорная система с круговым обзором на 360° обеспечивает надежную навигацию и распознает даже выступы и стеклянные поверхности. Для максимальной автономности используется базовая станция – она автоматически выполняет заправку чистой водой, сливает грязную воду и заряжает аккумулятор. Задачи очистки можно планировать заранее и гибко адаптировать с помощью функции календарного планирования. KIRA BD 200 может работать как полностью автономно, так и в ручном режиме. Она может легко интегрироваться в существующие процессы через портал KIRA Equipment Manager и приложение KIRA Robots.