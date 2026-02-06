Підлогомийна машина Робот-підлогомийна машина KIRA BD 200 (з дисковими щітками)
KIRA BD 200 ефективно очищає великі площі. Оснащена дисковими щітками, які ідеально підходять для гладких і чутливих підлогових покриттів – інтелектуальна, ефективна і високопродуктивна при будь-якому застосуванні.
KIRA BD 200 – інтелектуальна, повністю автономна підлогомийно-всмоктуюча машина з перевіреною технологією дискових щіток, яка ідеально підходить для гладких, чутливих і блискучих поверхонь. Завдяки великій робочій ширині, високій швидкості руху і довговічним щіткам досягається велика продуктивність по площі при особливо тихій роботі. Можливість використання різних щіток і падів (в тому числі алмазних – для підтримки або створення блиску) робить її універсальною. Ефективна мультисенсорна система з круговим оглядом на 360° забезпечує надійну навігацію і розпізнає навіть виступи і скляні поверхні. Для максимальної автономності використовується базова станція – вона автоматично виконує заправку чистою водою, зливає брудну воду і заряджає акумулятор. Завдання з очищення можна планувати заздалегідь і гнучко адаптувати за допомогою функції календарного планування. KIRA BD 200 може працювати як повністю автономно, так і в ручному режимі. Вона може легко інтегруватися в існуючі процеси через портал KIRA Equipment Manager і додаток KIRA Robots.
Особливості та переваги
Базова станція (опція)Забезпечує повністю автономну експлуатацію. Обслуговування (наповнення чистою водою, злив брудної води, промивання бака, зарядка акумулятора) може здійснюватися роботами автономно. Опція (роботизована машина може експлуатуватися і без базової станції).
Обхід перешкодНадійне розпізнавання невідомих перешкод. Самостійне складання маршрутів об'їзду. Автономне маневрування в разі необхідності.
Підключення до інфраструктуриKIRA BD 200 легко інтегрується в існуючу інфраструктуру. З'єднання з системою управління жалюзійними воротами і VDA 5050 забезпечує ефективну і гнучку взаємодію з іншими системами і машинами і, таким чином, високий ступінь автоматизації та оптимізації процесів. Опція (роботизована машина може експлуатуватися і без базової станції).
Перевірена технологія дискових щіток
- Особливо ефективне очищення і в той же час дбайливе поводження з гладкими і чутливими поверхнями.
- Низький знос щітки
- Широкий вибір різних щіток і падів, наприклад, алмазні пади можуть використовуватися для підтримки/створення блиску.
Надійна навігація завдяки мультисенсорній системі
- Потужні датчики і круговий огляд на 360°.
- Надійне розпізнавання скла і виступаючих частин.
- Контроль бічних зон за допомогою датчиків.
Сертифікат з безпеки
- Надійне безконтактне розпізнавання людей, перешкод і перепадів висот.
- Сертифікати безпеки за стандартами CSA_22.2 № 336-17 і IEC 63327.
- Підходить для експлуатації в зонах з високою прохідністю.
Широкий спектр застосування
- Може працювати в автономному або ручному режимі.
- Можливість локального прибирання в ручному режимі.
- Дозволяє використовувати кілька профілів користувачів з індивідуальними повноваженнями.
Сумісність
- Прямий доступ до порталу KIRA Equipment Manager і додатку KIRA Robots.
- Відправлення звітів і повідомлень про стан на мобільні пристрої.
- Включає звіти про прибирання, інформацію про стан робота, несправності та багато іншого.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|2250
|Потужність тягового двигуна (Вт)
|1300
|Потужність турбіни (Вт)
|552
|Потужність двигуна приводу щітки (Вт)
|1200
|Робоча ширина щіток (мм)
|900
|Тиск прижиму щітки (г/см²)
|29
|Частота обертання щітки (об/хв)
|177
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|1100
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|200 / 200
|Бак для миючого засобу (л)
|10
|Теоретична продуктивність по площі в автономному режимі (м²/год)
|макс. 4860
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|7143
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Кількість батарей
|4
|Тип батареї
|Літій-іон
|Напруга / ємність батареї (В/Ач)
|24 / 320
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|прим. 4
|Час заряду батареї (год)
|прим. 4,7
|Швидкість руху в автономному режимі (км/год)
|макс. 5,4
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|64,5
|Ширина розвороту в автономному режимі (м)
|2,8
|Допустимий кут підйому (%)
|макс. 6
|Ширина проїзду в автономному режимі (мм)
|1350
|Маса (без приладдя) (кг)
|635
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|635
|Вага (з упаковкою) (кг)
|637,332
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1944 x 1138 x 1471
Комплектація
- Батарея і зарядний пристрій
- Дискова щітка: 2 шт.
- Проблисковий маячок
Оснащення
- Батарея
- Тип ущільнюючих смуг: Linatex®
- Система DOSE
- З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
- Великий сенсорний дисплей з високою роздільною здатністю
- Можливість стикування з базовою станцією
- Підготовлене управління ролетними воротами
- Автономне прибирання
- З режимом ручного переміщення
- Просте налаштування, яке не вимагає спеціальних знань
- Високоефективні датчики
- Розпізнавання перешкод і перепадів висот
- Автоматичне огинання перешкод
- Сертифікат з безпеки експлуатації в громадських зонах
- Складання звітів про прибирання
- Повідомлення на мобільні пристрої
- Функція планування розкладу прибирання
- Система Auto-Fill
- Кольорові індикатори, які показують поведінку робота і статус його роботи.
- Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
- Електричний і механічний поплавковий вимикач
- З режимом навчання (Teach & Repeat)
- Тип щітки: Дискова щітка
- Змінний тиск прижиму
- Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Інтерфейс зв'язку: VDA 5050
- Система дозування миючого засобу
Відео
Області застосування
- Великі площі з чутливими, гладкими і блискучими поверхнями
- Для великих відкритих і окремих зон
- Підходить для експлуатації в зонах з високою прохідністю.
- Ідеально підходить для аеропортів, вокзалів, виробничих і складальних цехів, логістичних центрів, виставкових комплексів, конференц-залів, концертних майданчиків тощо.
- Можливість використання в сферах клінінгу, транспорту і промисловості