KIRA BD 200 – інтелектуальна, повністю автономна підлогомийно-всмоктуюча машина з перевіреною технологією дискових щіток, яка ідеально підходить для гладких, чутливих і блискучих поверхонь. Завдяки великій робочій ширині, високій швидкості руху і довговічним щіткам досягається велика продуктивність по площі при особливо тихій роботі. Можливість використання різних щіток і падів (в тому числі алмазних – для підтримки або створення блиску) робить її універсальною. Ефективна мультисенсорна система з круговим оглядом на 360° забезпечує надійну навігацію і розпізнає навіть виступи і скляні поверхні. Для максимальної автономності використовується базова станція – вона автоматично виконує заправку чистою водою, зливає брудну воду і заряджає акумулятор. Завдання з очищення можна планувати заздалегідь і гнучко адаптувати за допомогою функції календарного планування. KIRA BD 200 може працювати як повністю автономно, так і в ручному режимі. Вона може легко інтегруватися в існуючі процеси через портал KIRA Equipment Manager і додаток KIRA Robots.