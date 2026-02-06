Поломоечная машина Робот-помойная машина KIRA BR 200 (с роликовыми щетками)
KIRA BR 200 эффективно очищает большие площади. Оснащена роликовыми щетками, идеально подходящими для структурированных и неровных напольных покрытий – интеллектуальная, эффективная и высокопроизводительная при каждом применении.
KIRA BR 200 сочетает в себе интеллектуальную технологию и высокую производительность по площади. Благодаря большой рабочей ширине и высокой скорости движения она эффективно и тщательно убирает даже структурированные и неровные полы. Предварительное подметание и влажная уборка благодаря технологии роликовых щеток выполняются за один проход с экономией времени. Боковая щетка обеспечивает чистоту по краям. Эффективная мультисенсорная система с круговым обзором на 360° надежно распознает препятствия, выступы и стеклянные поверхности, обеспечивая тем самым безопасность навигации. Базовая станция обеспечивает максимальную автономность за счет автоматического наполнения чистой водой, слива грязной воды и зарядки аккумулятора. С помощью функции календарного планирования задачи очистки можно гибко адаптировать и планировать заранее. KIRA BR 200 может использоваться полностью автономно, но при необходимости допускает и ручное управление, как машина с сиденьем для оператора. Она может легко интегрироваться в существующие процессы через портал KIRA Equipment Manager и приложение KIRA Robots.
Особенности и преимущества
Базовая станция (опция)Обеспечивает полностью автономную эксплуатацию. Обслуживание (наполнение чистой водой, слив грязной воды, промывка бака, зарядка аккумулятора) может осуществляться роботами автономно. Опция (роботизированная машина может эксплуатироваться и без базовой станции).
Огибание препятствийНадежное распознавание неизвестных препятствий. Самостоятельное составление маршрутов объезда. Автономное маневрирование в случае необходимости.
Подключение к инфраструктуреKIRA BR 200 легко интегрируется в существующую инфраструктуру. Соединение с системой управления жалюзийными воротами и VDA 5050 обеспечивает эффективное и гибкое взаимодействие с другими системами и машинами и, таким образом, высокую степень автоматизации и оптимизации процессов.
Универсальные возможности
- Удобное и надежное управление всеми функциями робота при помощи сенсорного дисплея.
- Пошаговое инструктирование пользователя для легкого управления.
- Возможность настройки и эксплуатации робота персоналом, не имеющим специальных знаний.
Технология роликовых щеток
- Благодаря высокому давлению прижима щеток идеально подходит для сильно загрязненных поверхностей.
- Низкий расход воды.
- Одновременное выполнение подметания и влажной уборки.
Встроенная боковая щетка
- Обеспечивает тщательную очистку пола, включая его краевые участки.
- Перемещает грязь в рабочую зону щеточной головы.
- Сокращает необходимость ручной доработки до минимума.
Надежная навигация благодаря мультисенсорной системе
- Мощные датчики и круговой обзор на 360°.
- Надежное распознавание стекол и выступающих частей.
- Контроль боковых зон с помощью датчиков.
Сертификат безопасности
- Надежное бесконтактное распознавание людей, препятствий и перепадов высот.
- Сертификаты безопасности по стандартам CSA_22.2 № 336-17 и IEC 63327.
- Подходит для эксплуатации в зонах с высокой проходимостью.
Широкий спектр применений
- Может работать в автономном или ручном режиме.
- Возможность локальной уборки в ручном режиме.
- Позволяет использовать несколько профилей пользователей с индивидуальными полномочиями.
Совместимость
- Прямой доступ к порталу KIRA Equipment Manager и приложению KIRA Robots.
- Отправка отчетов и уведомлений о состоянии на мобильные устройства.
- Включает отчеты об уборке, информацию о состоянии робота, неисправностях и многое другое.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|2250
|Мощность тягового двигателя (Вт)
|1300
|Мощность турбины (Вт)
|552
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|1500
|Рабочая ширина щеток (мм)
|850
|Давление прижима щетки (г/см²)
|215
|Частота вращения щетки (об/мин)
|380 - 950
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1100
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|200 / 220
|Бак для чистящего средства (л)
|10
|Объем контейнера для мусора (л)
|9
|Теоретическая производительность по площади в автономном режиме (м²/ч)
|макс. 4590
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|7143
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Количество батарей
|4
|Тип батареи
|Литий-ион
|Напряжение / емкость батареи (В/Ач)
|24 / 320
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|прим. 4
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 4,7
|Скорость движения в автономном режиме (км/ч)
|макс. 5,4
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|64,5
|Ширина разворота в автономном режиме (м)
|2,8
|Преодолеваемый подъем (%)
|макс. 6
|Ширина проезда в автономном режиме (мм)
|макс. 1350
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|630
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|630
|Вес (с упаковкой) (кг)
|632,332
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1944 x 1138 x 1471
Комплектация
- Батарея и зарядное устройство
- Всасывающая балка
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Боковые щетки
- Проблесковый маячок
Оснащение
- Батарея
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- Система DOSE
- С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
- Большой сенсорный дисплей с высоким разрешением
- Возможность стыковки с базовой станцией
- Подготовленное управление рольставнями
- Автономная уборка
- Автоматическое предварительное подметание
- С режимом ручного перемещения
- Простая настройка, не требующая специальных знаний
- Высокоэффективные датчики
- Распознавание препятствий и перепадов высот
- Автоматическое огибание препятствий
- Сертификат безопасности эксплуатации в общественных зонах
- Составление отчетов об уборке
- Уведомления на мобильные устройства
- Функция планирования расписания уборки
- Система Auto-Fill
- Цветные индикаторы, показывающие поведение робота и статус его работы.
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Электрический и механический поплавковый выключатель
- С режимом обучения (Teach & Repeat)
- Тип щетки: Круглая щетка
- Изменяемое давление прижима
- Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
- Управление при помощи мобильного приложения
- Интерфейс связи: VDA 5050
- Система дозирования чистящего средства
Видео
Области применения
- Большие площади со структурированными и неровными полами
- Для обширных открытых и отдельных площадей
- Подходит для эксплуатации в зонах с высокой проходимостью.
- Идеально подходит для аэропортов, вокзалов, производственных и сборочных цехов, логистических центров, выставочных комплексов, конференц-залов, концертных площадок и т. д.
- Возможность использования в сферах клининга, транспорта и промышленности