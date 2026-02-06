KIRA BR 200 сочетает в себе интеллектуальную технологию и высокую производительность по площади. Благодаря большой рабочей ширине и высокой скорости движения она эффективно и тщательно убирает даже структурированные и неровные полы. Предварительное подметание и влажная уборка благодаря технологии роликовых щеток выполняются за один проход с экономией времени. Боковая щетка обеспечивает чистоту по краям. Эффективная мультисенсорная система с круговым обзором на 360° надежно распознает препятствия, выступы и стеклянные поверхности, обеспечивая тем самым безопасность навигации. Базовая станция обеспечивает максимальную автономность за счет автоматического наполнения чистой водой, слива грязной воды и зарядки аккумулятора. С помощью функции календарного планирования задачи очистки можно гибко адаптировать и планировать заранее. KIRA BR 200 может использоваться полностью автономно, но при необходимости допускает и ручное управление, как машина с сиденьем для оператора. Она может легко интегрироваться в существующие процессы через портал KIRA Equipment Manager и приложение KIRA Robots.