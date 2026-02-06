Средство для кристаллизации RM 749, 10л
Жидкость для кристаллизации мрамора, искусственного камня и бетонного покрытия типа тераццо. Пол становится более износоустойчивым.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|0,8
|Вес (кг)
|10,39
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Свойства
- Образовывает слой, укрепляющий камень
- Свойства камня сохраняются
- Облегчает последующую уборку полов (за счет замедленного повторного загрязнения)
- Экономичен в использовании
- Можно сразу пользоваться покрытием
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
- Обработка полов из камня с содержанием кальция