Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect
Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м,180 бар, 60 градусов.
Запасной шланг высокого давления для бытовых аппаратов высокого давления Karcher начиная с 2009 г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата. 9 м, 160 бар, 60 °С.
Особенности и преимущества
Шланг для замены 9 метров
- Быстрая замена шланга
Адаптер Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Система Qucik Сonnect
- Для простоты очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|9
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,849
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,965
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|245 x 245 x 65
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3.200
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 RWB *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200 *EU
- K 3.500 T50 *GB
- K 3.530 T 250
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550 *GB
- K 3.550 *SA
- K 3.550 T 250
- K 3.550 T250 Jubilee *GB
- K 3.580 *EU
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 5 WCM
- K 7 Compact
- K 2 Compact Car