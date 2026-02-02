Čistič kamenných podlah RM 537, 500ml

Dokonale lesklé kamenné podlahy se svěží citrusovou vůní. Vhodný také na dlažby, vinyl, PVC i linoleum.

Stírejte snadno a bez námahy. Čistič podlah RM 537 šetrně odstraňuje šmouhy a skvrny na vašich podlahách, a zároveň chrání jejich povrch. Je vhodný nejen na kámen, ale také dlažby, vinyl, PVC a linoleum. Vždy však věnujte pozornost možnému nebezpečí poškození jednotlivých povrchů, aby čisticí prostředek vždy naplnil vaše očekávání. Vaše domácnost pak bude skutečně dokonale čistá a příjemně provoněná citrusy.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 210
Vlastnosti
  • Čistí a chrání
  • Čištění beze šmouh
  • Příjemná, svěží citrusová vůně
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Čistič kamenných podlah RM 537, 500ml
Oblasti použití
  • Obkladačky
  • Kamenné povrchy
  • PVC podlahy
  • Linoleum
  • Vinyl