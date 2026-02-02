Čistič kamenných podlah RM 537, 500ml
Dokonale lesklé kamenné podlahy se svěží citrusovou vůní. Vhodný také na dlažby, vinyl, PVC i linoleum.
Stírejte snadno a bez námahy. Čistič podlah RM 537 šetrně odstraňuje šmouhy a skvrny na vašich podlahách, a zároveň chrání jejich povrch. Je vhodný nejen na kámen, ale také dlažby, vinyl, PVC a linoleum. Vždy však věnujte pozornost možnému nebezpečí poškození jednotlivých povrchů, aby čisticí prostředek vždy naplnil vaše očekávání. Vaše domácnost pak bude skutečně dokonale čistá a příjemně provoněná citrusy.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Vlastnosti
- Čistí a chrání
- Čištění beze šmouh
- Příjemná, svěží citrusová vůně
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Obkladačky
- Kamenné povrchy
- PVC podlahy
- Linoleum
- Vinyl