Péče o dřevěné podlahy (uzavřené) RM 534, 500ml
Dřevěné uzamčené podlahy se znovu rozzáří, jsou šetrně očištěné a chráněné vůči vlhkosti.
Zažijte skutečný WOW efekt na vašich dřevěných podlahách. Péče RM 534 šetrně očistí a rozzáří uzavřené dřevěné povrchy, a navíc vytváří ochranu proti vlhkost. Šetrně ošetří již zašlé podlahy, a ještě váš domov provoní citrusy. Je určená speciálně pro uzamčené parkety, laminátové podlahy a korek. Pro voskované a olejované podlahy použijte Kärcher péči RM 535.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Vlastnosti
- Oblast použití
- Propůjčuje matný lesk
- Čištění beze šmouh
- Efektivní odstranění stop po obuvi
- Příjemná, svěží citrusová vůně
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Oblasti použití
- Uzamčené parkety
- Laminátové podlahy
- Korkové podlahy