Péče o dřevěné podlahy (uzavřené) RM 534, 500ml

Dřevěné uzamčené podlahy se znovu rozzáří, jsou šetrně očištěné a chráněné vůči vlhkosti.

Zažijte skutečný WOW efekt na vašich dřevěných podlahách. Péče RM 534 šetrně očistí a rozzáří uzavřené dřevěné povrchy, a navíc vytváří ochranu proti vlhkost. Šetrně ošetří již zašlé podlahy, a ještě váš domov provoní citrusy. Je určená speciálně pro uzamčené parkety, laminátové podlahy a korek. Pro voskované a olejované podlahy použijte Kärcher péči RM 535.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 210
Vlastnosti
  • Oblast použití
  • Propůjčuje matný lesk
  • Čištění beze šmouh
  • Efektivní odstranění stop po obuvi
  • Příjemná, svěží citrusová vůně
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Videa

Oblasti použití
  • Uzamčené parkety
  • Laminátové podlahy
  • Korkové podlahy