Podlahová péče pro dřevo olejované/voskované RM 535, 500ml
Dokonale čisté a vyživené podlahy s olejovo-voskovým finishem. Péče RM 535 zanechává matný lesk a příjemnou vůni včelího vosku.
Ošetřujte své voskované podlahy jemnou, ale účinnou péčí RM 535, která odstraní šmouhy i stopy po obuvi. Vaše podlahy se vám odvděčí dlouhodobě krásným vzhledem a delší životností. Jemný čistič důkladně vyživí dřevěné olejované i voskované povrchy a zanechá pouze příjemnou vůni včelího vosku. Snadno se s ním pracuje a není nutné jej oplachovat. A zašlé dřevo znovu zazáří.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 655 x 210
Vlastnosti
- Oblast použití
- Propůjčuje matný lesk
- Čištění beze šmouh
- Efektivní odstranění stop po obuvi
- S příjemnou vůní včelího vosku
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Voskované dřevěné podlahy
- Dřevěné podlahy s olejovo-voskovým finishem