Podlahový čistič, univerzální RM 536, 500ml
Čistěte podlahy snadno, rychle a bez drhnutí. Univerzální čistič 536 efektivně rozpustí všechny nečistoty i stopy po obuvi. Zbyde pouze dokonalá čistota a citrusová vůně.
Perfektně čisté podlahy beze skvrn, šmouh a k tomu bez větší námahy. Podlahový čistič 536 efektivně vyčistí dřevo, dlažbu, kámen, PVC, laminát i korek. Zanechá po sobě pouze čistotu, příjemnou citrónovou svěžest a ochranný film proti vlhku. Není potřeba již dále oplachovat.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Vlastnosti
- Čištění beze šmouh
- Bez potřeby dodatečného oplachování
- Vhodný pro všechny tvrdé podlahy
- Příjemná, svěží citrusová vůně
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Korkové podlahy
- Kamenné povrchy
- Dřevěné podlahy
- Vinyl