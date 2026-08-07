Ved at bruge CarpetPro Protector RM 762 fra Kärcher efter grundig rengøring forebygger effektivt hurtig gentilsmudsning for længere interval mellem våde rengøringsopgaver, hvilket dermed medfører lavere omkostninger. Den specielle beskytter til syntetiske og naturlige fibre er certifikeret med Woolsafe, det tætner fibrene i stedet for at klæbe sig til dem og øger deres bestandighed. Tør snavs sidder løst på behandlede overflader og kan nemt suges op. Våd snavs på den anden side, perler sammen på toppen af fibrene, hvilket gør det nemt at fjerne. CarpetPro Protector RM 762 er egnet til brug i tæpperensere eller enkle sprøjteenheder, og fordi det er fosfatfrit, forhindrer det algeopbygning i at danne sig i vandkredsløbet.