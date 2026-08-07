Formuleret til tidsbesparelse, mekanisk grundig gulvtæpperengøring i et trin uden at skulle skylle: Vores CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 760 pulver, lugtabsorberende. Egnet til vores tæpperensere, dette kraftfulde rengøringspulver har innovativ iCapsol teknologi. Når det påføres rene tekstile gulvbelægninger, indkapsles snavset bogstaveligt talt og krystalliserer derefter mens det tørre, sådan at det nemt kan suges op med en støvsugerbørste uden det er nødvendigt at skylle. Selv kraftig olie, fedt og mineralbaseret forurening er pålideligt fjernet, mens det integrerede lugtabsorberende middel effektivt fjerner ubehagelige lugte såsom tobaksrøg, urin eller sved. Den fosfatfrie grundrens er certificeret af Woolsafe, så det ikke bare kan bruges til syntetiske fibre, men også til naturlige fibre lavet af uld. Den pulveriserede formular gør det simpelt og sikkert at håndtere.