CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 760 pulver, lugtabsorberende, 0.8kg
pulver til grundig rengøring til tæpperensere på alle tekstile gulvbelægninger (inkluderende uldfibre). Ikke nødvendigt at skylle, grundet innovativ iCapsol teknologi. Med absorbering af lugt.
Formuleret til tidsbesparelse, mekanisk grundig gulvtæpperengøring i et trin uden at skulle skylle: Vores CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 760 pulver, lugtabsorberende. Egnet til vores tæpperensere, dette kraftfulde rengøringspulver har innovativ iCapsol teknologi. Når det påføres rene tekstile gulvbelægninger, indkapsles snavset bogstaveligt talt og krystalliserer derefter mens det tørre, sådan at det nemt kan suges op med en støvsugerbørste uden det er nødvendigt at skylle. Selv kraftig olie, fedt og mineralbaseret forurening er pålideligt fjernet, mens det integrerede lugtabsorberende middel effektivt fjerner ubehagelige lugte såsom tobaksrøg, urin eller sved. Den fosfatfrie grundrens er certificeret af Woolsafe, så det ikke bare kan bruges til syntetiske fibre, men også til naturlige fibre lavet af uld. Den pulveriserede formular gør det simpelt og sikkert at håndtere.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (kg)
|0,8
|Pakkeenheder (Stk.)
|4
|pH
|9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
Produkt
- Effektivt dybdegående rengøringsmiddel til tæpperensning af tekstilbetræk og polstring.
- Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
- iCapsol-teknologi: Det er ikke nødvendigt at skylle efter, så overfladen er snart tør igen
- Skånsom rengøring
- Rengør ved alle temperaturer
- Med integreret lugteliminator. Fjerner effektivt ubehagelige lugte som sved, urin, nikotin mv.
- Kortere tørretid
- Forbedrer gulvhygiejnen.
- Uden blegemidler
- Behagelig, frisk duft
- WoolSafe er certificeret til brugskoncentrationen
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
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Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Klargøring af biler
- Tekstil overflader