DB 120 Dirt Blaster til K 2 og K 3
Dirt Blaster med roterende dyse til at fjerne genstridigt snavs på hårde overflader. Passer til K 2 og K 3 højtryksrensere.
Dirt Blaster med kraftig rotordyse ideel til at fjerne genstridigt snavs. Den roterende punktstråle fjerner ubesværet snavs fra vejr og vind f.eks. afrensning af mos samt forvitrede overflader. Dirt Blasteren kan også bruges på store områder. Velegnet til alle Kärcher K 2 – K 3 højtryksrensere.
Funktioner og fordele
Rotojet
Kraftfuld rengøring med højtryk
- Fjerner effektivt genstridigt snavs
100% højere rengøringspræstation sammenlignet med Kärcher standard fladstråle.
Bajonettilslutning
- Let at anvende
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 41 x 41
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Selv genstridige snavs
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Mos