Pumpe forfilter, stort
Pumpeforfilteret beskytter havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper mod grove snavspartikler eller sand. Inklusive PerfectConnect-tætningsprincippet for pålidelig tætning.
Pumpeforfilteret er velegnet til alle gængse havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper med G1 tilslutningsgevind (33,3 mm) - især apparater uden integrerede filtre med en flowhastighed på op til 6.000 l/t. Forfilteret beskytter pumpen effektivt mod grove snavspartikler eller sand og forlænger dermed dens levetid. Filterindsatsen kan tages af for rengøring. Finfilterets maskestørrelse er 250 µm (0,25 mm). Det radiale PerfectConnect-tætningsprincip for BP-tilbehøret sikrer usædvanlig nem montering og yderst pålidelig tætning, som garanterer problemfri pumpedrift.
Funktioner og fordele
Aftageligt filter
- Filtret kan rengøres med rindende vand, så det kan genbruges igen og igen.
Forfilter til pumpe, stort
- Til pumper med en vandstrømningshastighed på op til 6.000 l/t.
Forfilter
- Til ekstra beskyttelse ad pumpen imod groft snavsepartikler eller sand.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelser.
|Op til 6000 l/t maskestørrelse: 250 μm (0,25 mm).
|Tryk (bar)
|8
|Net størrelse (mm)
|0,25
|Gevindstørrelse
|G1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 220 x 316
Udstyr
- Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Filtrerer snavsepartikler fra vandet.