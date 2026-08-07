Pumpeforfilteret er velegnet til alle gængse havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper med G1 tilslutningsgevind (33,3 mm) - især apparater uden integrerede filtre med en flowhastighed på op til 6.000 l/t. Forfilteret beskytter pumpen effektivt mod grove snavspartikler eller sand og forlænger dermed dens levetid. Filterindsatsen kan tages af for rengøring. Finfilterets maskestørrelse er 250 µm (0,25 mm). Det radiale PerfectConnect-tætningsprincip for BP-tilbehøret sikrer usædvanlig nem montering og yderst pålidelig tætning, som garanterer problemfri pumpedrift.