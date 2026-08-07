Pumpe forfilter, stort

Pumpeforfilteret beskytter havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper mod grove snavspartikler eller sand. Inklusive PerfectConnect-tætningsprincippet for pålidelig tætning.

Pumpeforfilteret er velegnet til alle gængse havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper med G1 tilslutningsgevind (33,3 mm) - især apparater uden integrerede filtre med en flowhastighed på op til 6.000 l/t. Forfilteret beskytter pumpen effektivt mod grove snavspartikler eller sand og forlænger dermed dens levetid. Filterindsatsen kan tages af for rengøring. Finfilterets maskestørrelse er 250 µm (0,25 mm). Det radiale PerfectConnect-tætningsprincip for BP-tilbehøret sikrer usædvanlig nem montering og yderst pålidelig tætning, som garanterer problemfri pumpedrift.

Funktioner og fordele
Aftageligt filter
  • Filtret kan rengøres med rindende vand, så det kan genbruges igen og igen.
Forfilter til pumpe, stort
  • Til pumper med en vandstrømningshastighed på op til 6.000 l/t.
Forfilter
  • Til ekstra beskyttelse ad pumpen imod groft snavsepartikler eller sand.
Specifikationer

Teknisk data

Størrelser. Op til 6000 l/t maskestørrelse: 250 μm (0,25 mm).
Tryk (bar) 8
Net størrelse (mm) 0,25
Gevindstørrelse G1
Farve sort
Vægt (kg) 1,1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 120 x 220 x 316

Udstyr

  • Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Anvendelsesområder
  • Filtrerer snavsepartikler fra vandet.