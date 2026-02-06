Võrreldes tavaliste meetoditega muudab Kärcheri käepärane aknapesur WV 1 puhastamise vaevatuks, triibuvabaks ja varasemast kolm korda kiiremaks. Vesi imetakse aknalt kindlalt ära – ilma musta vee tilkumise ja ilma triipudeta. Lisaks tänu mugavale akutoitele ja kompaktsele ehitusele tagab WV 1 maksimaalse paindlikkuse kõigi majapidamises leiduvate siledate pindade puhastamisel.