Aknapesur WV 1
Muudab aknapuhastuse vaevatuks, triibuvabaks ja varasemast kolm korda kiiremaks: Kärcheri aknapesur WV 1.
Võrreldes tavaliste meetoditega muudab Kärcheri käepärane aknapesur WV 1 puhastamise vaevatuks, triibuvabaks ja varasemast kolm korda kiiremaks. Vesi imetakse aknalt kindlalt ära – ilma musta vee tilkumise ja ilma triipudeta. Lisaks tänu mugavale akutoitele ja kompaktsele ehitusele tagab WV 1 maksimaalse paindlikkuse kõigi majapidamises leiduvate siledate pindade puhastamisel.
Omadused ja tulu
KergeIstub mugavalt ja kergelt käes valu tekitamata.
Kompaktne ja käepäraneVäike ja käepärane seade muudab siledate pindade puhastamise nüüd veelgi lihtsamaks.
Vaateulatuses LED-näidikEnergiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Erinevad rakendused
- Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Kolm korda kiirem
- Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee eemaldamisele vaakumiga on nüüd pesuvee tilkumine minevikuteema. Tagab säravalt puhtad aknad.
Täiesti hügieeniline
- Paagi kiire ja lihtne tühjendamine pesuveega kokku puutumata.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|250
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|25
|Aku laadimisaeg (min)
|150
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 70
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal koos akudega (kg)
|0,5
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Laadija: WV & KV akulaadija (1 tk)
Seadmed
- Imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
