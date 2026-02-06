Võrreldes tavapäraste meetoditega muudab mugav Kärcheri aknapuhasti WV 1 Bath Edition puhastamise vaevatuks, triibuvabaks ja kolm korda kiiremaks. Vesi imetakse aknalt usaldusväärselt ära – ilma musta vee tilkumise ja triipudeta. Kompaktne, käepärane ja akutoitega seadmena väga mugav WV 1 Bath Edition tagab maksimaalse paindlikkuse akende, aga ka keraamiliste plaatide, dušikabiini, peeglite ja paljude teiste siledate kodupindade puhastamisel. Tänu WV 1, sinise imihuule ja niiskust imava mikrokiudlapi kombinatsioonile ei ole kondensaadil ega muudel veeplekkidel mingit võimalust.