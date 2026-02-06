Aknapesur WV 1 Bath Edition
Muudab akende ja eriti vannitoapindade puhastamise vaevatuks, triibuvabaks ning kuni kolm korda kiiremaks: akutoitega aknapuhasti WV 1 Bath Edition Kärcherilt.
Võrreldes tavapäraste meetoditega muudab mugav Kärcheri aknapuhasti WV 1 Bath Edition puhastamise vaevatuks, triibuvabaks ja kolm korda kiiremaks. Vesi imetakse aknalt usaldusväärselt ära – ilma musta vee tilkumise ja triipudeta. Kompaktne, käepärane ja akutoitega seadmena väga mugav WV 1 Bath Edition tagab maksimaalse paindlikkuse akende, aga ka keraamiliste plaatide, dušikabiini, peeglite ja paljude teiste siledate kodupindade puhastamisel. Tänu WV 1, sinise imihuule ja niiskust imava mikrokiudlapi kombinatsioonile ei ole kondensaadil ega muudel veeplekkidel mingit võimalust.
Omadused ja tulu
KergeIstub mugavalt ja kergelt käes valu tekitamata.
Kompaktne ja käepäraneVäike ja käepärane seade muudab siledate pindade puhastamise nüüd veelgi lihtsamaks. Kärcheri aknapesuriga Window Vac saab hõlpsasti puhastada ka akende alumised ääred.
Vaateulatuses LED-näidikEnergiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Erinevad rakendused
- Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Kolm korda kiirem
- Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee eemaldamisele vaakumiga on nüüd pesuvee tilkumine minevikuteema. Tagab säravalt puhtad aknad.
Täiesti hügieeniline
- Paagi kiire ja lihtne tühjendamine pesuveega kokku puutumata.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|250
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|25
|Aku laadimisaeg (min)
|150
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 70
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal koos akudega (kg)
|0,5
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Laadija: WV & KV akulaadija (1 tk)
- Mikrokiudlapp
- Asenduskumm, lai: 1 x
Seadmed
- Imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Seinaplaadid
- Keraamilised plaadid
- Peeglid
- Aknad ja klaaspinnad
- Klaaslauad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.