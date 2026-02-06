Aknapesur WV 1 Plus

Aknapesur WV 1 Plus, mikrokiudlapiga ja pihustipudeliga saate aknaid puhastada vaevata triibuvabalt ja kolm korda kiiremini kui varem.

Kärcheri aknapesur WV 1 Plus tagab triibuvabad ja puhtad aknad ning säästab palju aega ja vaeva. Pihustipudeli ja mikrokiudlapi arukas kombineerimine tagab äärmiselt tõhusa puhastuse. Selle käepärase seadmega ei ole kunagi probleeme vee eemaldamisega aknalt – ilma musta vee tilkumiseta ja triipudeta. Võrreldes tavaliste meetoditega on käsitsi puhastamine varasemast märgatavalt lihtsam ja kolm korda kiirem. Mugav akutoide ja kompaktne ehitus tagavad maksimaalse paindlikkuse kõigi majapidamises kasutatavate siledate pindade puhastamisel. Proovige järele ja näete ise!

Omadused ja tulu
Aknapesur WV 1 Plus: Kerge
Kerge
Istub mugavalt ja kergelt käes valu tekitamata.
Aknapesur WV 1 Plus: Kompaktne ja käepärane
Kompaktne ja käepärane
Väike ja käepärane seade muudab siledate pindade puhastamise nüüd veelgi lihtsamaks.
Aknapesur WV 1 Plus: Vaateulatuses LED-näidik
Vaateulatuses LED-näidik
Energiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Erinevad rakendused
  • Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Kolm korda kiirem
  • Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
  • Tänu vee eemaldamisele vaakumiga on nüüd pesuvee tilkumine minevikuteema. Tagab säravalt puhtad aknad.
Täiesti hügieeniline
  • Paagi kiire ja lihtne tühjendamine pesuveega kokku puutumata.
Originaal
  • Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Imemisotsaku töölaius (mm) 250
Musta vee paagi maht (ml) 100
Aku tööaeg (min) 25
Aku laadimisaeg (min) 150
Aku tüüp Liitiumioonaku
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) u. 70
Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 100 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Värvus Valge
Kaal koos akudega (kg) 0,5
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 130 x 250 x 275

Scope of supply

  • Laadija: WV & KV akulaadija (1 tk)
  • Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga
  • Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml

Seadmed

  • Imemisotsik
Aknapesur WV 1 Plus
Aknapesur WV 1 Plus
Kasutusvaldkonnad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Klaaslauad
  • Seinaplaadid
