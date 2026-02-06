Aknapesur WV 1 Plus
Aknapesur WV 1 Plus, mikrokiudlapiga ja pihustipudeliga saate aknaid puhastada vaevata triibuvabalt ja kolm korda kiiremini kui varem.
Kärcheri aknapesur WV 1 Plus tagab triibuvabad ja puhtad aknad ning säästab palju aega ja vaeva. Pihustipudeli ja mikrokiudlapi arukas kombineerimine tagab äärmiselt tõhusa puhastuse. Selle käepärase seadmega ei ole kunagi probleeme vee eemaldamisega aknalt – ilma musta vee tilkumiseta ja triipudeta. Võrreldes tavaliste meetoditega on käsitsi puhastamine varasemast märgatavalt lihtsam ja kolm korda kiirem. Mugav akutoide ja kompaktne ehitus tagavad maksimaalse paindlikkuse kõigi majapidamises kasutatavate siledate pindade puhastamisel. Proovige järele ja näete ise!
Omadused ja tulu
KergeIstub mugavalt ja kergelt käes valu tekitamata.
Kompaktne ja käepäraneVäike ja käepärane seade muudab siledate pindade puhastamise nüüd veelgi lihtsamaks.
Vaateulatuses LED-näidikEnergiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Erinevad rakendused
- Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Kolm korda kiirem
- Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee eemaldamisele vaakumiga on nüüd pesuvee tilkumine minevikuteema. Tagab säravalt puhtad aknad.
Täiesti hügieeniline
- Paagi kiire ja lihtne tühjendamine pesuveega kokku puutumata.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|250
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|25
|Aku laadimisaeg (min)
|150
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 70
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal koos akudega (kg)
|0,5
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Laadija: WV & KV akulaadija (1 tk)
- Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml
Seadmed
- Imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
