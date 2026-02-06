Kärcheri aknapesur WV 1 Plus tagab triibuvabad ja puhtad aknad ning säästab palju aega ja vaeva. Pihustipudeli ja mikrokiudlapi arukas kombineerimine tagab äärmiselt tõhusa puhastuse. Selle käepärase seadmega ei ole kunagi probleeme vee eemaldamisega aknalt – ilma musta vee tilkumiseta ja triipudeta. Võrreldes tavaliste meetoditega on käsitsi puhastamine varasemast märgatavalt lihtsam ja kolm korda kiirem. Mugav akutoide ja kompaktne ehitus tagavad maksimaalse paindlikkuse kõigi majapidamises kasutatavate siledate pindade puhastamisel. Proovige järele ja näete ise!