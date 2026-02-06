Proovige ja veenduge ise: Kärcheri aknapuhasti WV 1 Plus Frame Edition tagab triibuvabad puhtad aknad ning säästab palju aega ja vaeva. Pihustuspudeli ja pühkimislapi nutikas kombinatsioon garanteerib äärmiselt tõhusa puhastuse. Mugav seade imeb pärast igat kasutuskorda vee aknalt vaevata ära – triibuvabalt ja ilma musta vee tilkumiseta. Võrreldes tavapäraste meetoditega on puhastamine märgatavalt lihtsam ja kolm korda kiirem. Mugav akutoide ja kompaktne disain tagavad maksimaalse paindlikkuse kõigi koduste siledate pindade puhastamisel. Komplektis on ka raamipuhastustööriist aknaraamide, käepidmete ja aknasoonte lihtsaks käsitsi puhastamiseks.