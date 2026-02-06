Aknapesur WV 1 Plus Frame Edition
Puhastage aknad vaevata, triibuvabalt ja kolm korda kiiremini kui varem, kasutades aknapuhastit WV 1 Plus koos vastava pihustuspudeli komplekti ja manuaalse raamipuhastustööriistaga.
Proovige ja veenduge ise: Kärcheri aknapuhasti WV 1 Plus Frame Edition tagab triibuvabad puhtad aknad ning säästab palju aega ja vaeva. Pihustuspudeli ja pühkimislapi nutikas kombinatsioon garanteerib äärmiselt tõhusa puhastuse. Mugav seade imeb pärast igat kasutuskorda vee aknalt vaevata ära – triibuvabalt ja ilma musta vee tilkumiseta. Võrreldes tavapäraste meetoditega on puhastamine märgatavalt lihtsam ja kolm korda kiirem. Mugav akutoide ja kompaktne disain tagavad maksimaalse paindlikkuse kõigi koduste siledate pindade puhastamisel. Komplektis on ka raamipuhastustööriist aknaraamide, käepidmete ja aknasoonte lihtsaks käsitsi puhastamiseks.
Omadused ja tulu
KergeIstub mugavalt ja kergelt käes valu tekitamata.
Kompaktne ja käepäraneVäike ja käepärane seade muudab siledate pindade puhastamise nüüd veelgi lihtsamaks. Kärcheri aknapesuriga Window Vac saab hõlpsasti puhastada ka akende alumised ääred.
Vaateulatuses LED-näidikEnergiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Erinevad rakendused
- Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Kolm korda kiirem
- Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee eemaldamisele vaakumiga on nüüd pesuvee tilkumine minevikuteema. Tagab säravalt puhtad aknad.
Täiesti hügieeniline
- Paagi kiire ja lihtne tühjendamine pesuveega kokku puutumata.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|250
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|25
|Aku laadimisaeg (min)
|150
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 70
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal koos akudega (kg)
|0,5
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Laadija: WV & KV akulaadija (1 tk)
- Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml
- Raami puhastamise tööriist
Seadmed
- Imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Aknaraamid
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
