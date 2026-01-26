Kärcheri aknapesur WV 2 Premium Black Edition tagab säravpuhtad ja triibuvabad aknad. Visuaalselt eristub piiratud aknapesuri erimudel standardmudelist oma silmatorkava kollasele-musta kujundusega ja imemisotsakul olevale metalliklogole. Musta värvi aknapesuri komplekti kuulub lisaks pihustuspudelile ka kitsas imemisotsak, mikrokiust pühkimislapp ja pesuvahend. See võimaldab võidelda isegi võreakendel ja vitriinkappidel oleva mustusega.