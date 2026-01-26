Aknapesur WV 2 Black Edition

Pilkupüüdev: eristuva disainiga aknapesur WV 2 Premium Black Edition.

Kärcheri aknapesur WV 2 Premium Black Edition tagab säravpuhtad ja triibuvabad aknad. Visuaalselt eristub piiratud aknapesuri erimudel standardmudelist oma silmatorkava kollasele-musta kujundusega ja imemisotsakul olevale metalliklogole. Musta värvi aknapesuri komplekti kuulub lisaks pihustuspudelile ka kitsas imemisotsak, mikrokiust pühkimislapp ja pesuvahend. See võimaldab võidelda isegi võreakendel ja vitriinkappidel oleva mustusega.

Omadused ja tulu
Aknapesur WV 2 Black Edition: Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
Tänu vee eemaldamisele vaakumiga on nüüd pesuvee tilkumine minevikuteema. Tagab säravalt puhtad aknad.
Aknapesur WV 2 Black Edition: Erinevad rakendused
Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Aknapesur WV 2 Black Edition: Vaateulatuses LED-näidik
Energiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Kiire tühjendamine
  • Musta vee paaki saab vajadusel kiiresti ja lihtsasti tühjendada.
Vahetatav imemisotsik
  • Sõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Kolm korda kiirem
  • Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Kerge ja vaikne
  • Seadme kerge kaal ja madal müratase muudavad akende puhastuse aknapesuri WV 2 abil veelgi meeldivamaks.
Originaal
  • Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Täiesti hügieeniline
  • Paagi kiire ja lihtne tühjendamine pesuveega kokku puutumata.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Imemisotsaku töölaius (mm) 280
Kitsa imemisotsaku töölaius (mm) 170
Musta vee paagi maht (ml) 100
Aku tööaeg (min) 35
Aku laadimisaeg (min) 230
Aku tüüp Liitiumioonaku
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) u. 105
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Kaal koos akudega (kg) 0,6
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 120 x 280 x 320

Scope of supply

  • Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga
  • Pesuaine: 20 ml
  • Kitsas imemisotsik

Seadmed

  • Imemisotsik
  • Vahetatav imemisotsik
Aknapesur WV 2 Black Edition
Kasutusvaldkonnad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Klaaslauad
  • Dušinurk/vann
  • Iluvõredega aknad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.