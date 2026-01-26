Aknapesur WV 2 Black Edition
Pilkupüüdev: eristuva disainiga aknapesur WV 2 Premium Black Edition.
Kärcheri aknapesur WV 2 Premium Black Edition tagab säravpuhtad ja triibuvabad aknad. Visuaalselt eristub piiratud aknapesuri erimudel standardmudelist oma silmatorkava kollasele-musta kujundusega ja imemisotsakul olevale metalliklogole. Musta värvi aknapesuri komplekti kuulub lisaks pihustuspudelile ka kitsas imemisotsak, mikrokiust pühkimislapp ja pesuvahend. See võimaldab võidelda isegi võreakendel ja vitriinkappidel oleva mustusega.
Omadused ja tulu
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemusedTänu vee eemaldamisele vaakumiga on nüüd pesuvee tilkumine minevikuteema. Tagab säravalt puhtad aknad.
Erinevad rakendusedAknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Vaateulatuses LED-näidikEnergiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Kiire tühjendamine
- Musta vee paaki saab vajadusel kiiresti ja lihtsasti tühjendada.
Vahetatav imemisotsik
- Sõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Kolm korda kiirem
- Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Kerge ja vaikne
- Seadme kerge kaal ja madal müratase muudavad akende puhastuse aknapesuri WV 2 abil veelgi meeldivamaks.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Täiesti hügieeniline
- Paagi kiire ja lihtne tühjendamine pesuveega kokku puutumata.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Kitsa imemisotsaku töölaius (mm)
|170
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|35
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 105
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Kaal koos akudega (kg)
|0,6
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: 20 ml
- Kitsas imemisotsik
Seadmed
- Imemisotsik
- Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Dušinurk/vann
- Iluvõredega aknad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
