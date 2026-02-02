Aknapesur WV 2 Plus
Lihtne käsitseda, tänu imemisele ei tilgu vett ja aitab aega kokku hoida – Kärcheri originaalse Window Vac komplektiga on aknad säravalt puhtad ja triipudeta.
Uuendusliku Window Vac'iga on Kärcher teinud revolutsiooni aknapesust. Kui kasutate originaalset Kärcher Window Vaci, muutub puhastamine lapsemänguks, säästes palju aega ja vaeva. Tänu imurile on vee tilkumise tüütus nüüdseks minevik. Pihustuspudeli ja mikrokiust puhastuslapi intelligentne kombinatsioon koos Window Vaci imemisfunktsiooniga tagab erakordselt tõhusa puhastamise ja sädelevalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Lisaks võimaldab käepärane ja ergonoomiline Kärcher Window Vac aknapesu eriti hügieeniliselt, kuna puudub otsene kontakt määrdunud veega.
Omadused ja tulu
Kiire tühjendamineMusta vee paaki saab vajadusel kiiresti ja lihtsasti tühjendada.
Vahetatav imemisotsikSõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Vaateulatuses LED-näidikEnergiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Kerge ja vaikne
- Seadme kerge kaal ja madal müratase muudavad akende puhastuse aknapesuri WV 2 abil veelgi meeldivamaks.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiirem
- Akutoitel töötav aknapesur Window Vac muudab akende puhastamise tavapärase meetodiga võrreldes kolm korda kiiremaks.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Täiesti hügieeniline
- Veepaaki saab tühjendada kiirelt ja lihtsalt ilma musta veega kokku puutumata.
Erinevad rakendused
- Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|35
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 105
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal koos akudega (kg)
|0,6
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml
Seadmed
- Imemisotsik
- Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
