Uuendusliku Window Vac'iga on Kärcher teinud revolutsiooni aknapesust. Kui kasutate originaalset Kärcher Window Vaci, muutub puhastamine lapsemänguks, säästes palju aega ja vaeva. Tänu imurile on vee tilkumise tüütus nüüdseks minevik. Pihustuspudeli ja mikrokiust puhastuslapi intelligentne kombinatsioon koos Window Vaci imemisfunktsiooniga tagab erakordselt tõhusa puhastamise ja sädelevalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Lisaks võimaldab käepärane ja ergonoomiline Kärcher Window Vac aknapesu eriti hügieeniliselt, kuna puudub otsene kontakt määrdunud veega.