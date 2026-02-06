Aknapesur WV 2 Plus Multi Edition

Triibuvaba, tilkumisvaba, puhas: WV 2 Plus Multi Edition ja selle kolm eri värvi imihuult sobivad kõikidele siledatele pindadele ning neid on mugav käsitseda.

Innovaatilise aknapuhastiga on Kärcher aknapesu täielikult muutnud. Kasutades Kärcheri originaalset aknapuhastit, muutub puhastamine imelihtsaks, säästes teile märkimisväärselt aega ja vaeva. Siinkohal tulevad mängu värvid: eriväljaanne sisaldab kolme eri värvi imihuult, mis muudavad teie aknapuhasti silmapaistvaks. Valige oma lemmikvärv, et saavutada siledate pindade puhastamisel vau-efekt. Tänu elektrilisele imemisfunktsioonile on tüütu vee tilkumine minevik. Nutikas pihustuspudeli ja mikrokiust pühkimislapi kombinatsioon ning aknapuhasti imemisfunktsioon tagavad ülitõhusa puhastuse ja sätendavalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Lisaks võimaldab mugav ja ergonoomiline Kärcheri akutoitega aknapuhasti eriti hügieenilist aknapesu, kuna puudub otsene kokkupuude musta veega.

Omadused ja tulu
Aknapesur WV 2 Plus Multi Edition: Kiire tühjendamine
Kiire tühjendamine
Musta vee paaki saab vajadusel kiiresti ja lihtsasti tühjendada.
Aknapesur WV 2 Plus Multi Edition: Vahetatav imemisotsik
Vahetatav imemisotsik
Sõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Aknapesur WV 2 Plus Multi Edition: Vaateulatuses LED-näidik
Vaateulatuses LED-näidik
Energiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Kerge ja vaikne
  • Seadme kerge kaal ja madal müratase muudavad akende puhastuse aknapesuri WV 2 abil veelgi meeldivamaks.
Kolm korda kiirem
  • Aknapesurit Window Vac kasutades on akende pesu kolm korda kiirem kui tavapäraseid meetodeid kasutades.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Imemisotsaku töölaius (mm) 280
Musta vee paagi maht (ml) 100
Aku tööaeg (min) 35
Aku laadimisaeg (min) 230
Aku tüüp Liitiumioonaku
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) u. 105
Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 100 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Värvus Valge
Kaal koos akudega (kg) 0,6
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 120 x 280 x 320

Scope of supply

  • Laadija: WV & KV akulaadija (1 tk)
  • Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga
  • Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml
  • Asenduskumm, lai: 3 x

Seadmed

  • Imemisotsik
Aknapesur WV 2 Plus Multi Edition
Kasutusvaldkonnad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Klaaslauad
  • Seinaplaadid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.