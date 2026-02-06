Aknapesur WV 2 Plus Multi Edition
Triibuvaba, tilkumisvaba, puhas: WV 2 Plus Multi Edition ja selle kolm eri värvi imihuult sobivad kõikidele siledatele pindadele ning neid on mugav käsitseda.
Innovaatilise aknapuhastiga on Kärcher aknapesu täielikult muutnud. Kasutades Kärcheri originaalset aknapuhastit, muutub puhastamine imelihtsaks, säästes teile märkimisväärselt aega ja vaeva. Siinkohal tulevad mängu värvid: eriväljaanne sisaldab kolme eri värvi imihuult, mis muudavad teie aknapuhasti silmapaistvaks. Valige oma lemmikvärv, et saavutada siledate pindade puhastamisel vau-efekt. Tänu elektrilisele imemisfunktsioonile on tüütu vee tilkumine minevik. Nutikas pihustuspudeli ja mikrokiust pühkimislapi kombinatsioon ning aknapuhasti imemisfunktsioon tagavad ülitõhusa puhastuse ja sätendavalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Lisaks võimaldab mugav ja ergonoomiline Kärcheri akutoitega aknapuhasti eriti hügieenilist aknapesu, kuna puudub otsene kokkupuude musta veega.
Omadused ja tulu
Kiire tühjendamineMusta vee paaki saab vajadusel kiiresti ja lihtsasti tühjendada.
Vahetatav imemisotsikSõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Vaateulatuses LED-näidikEnergiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Kerge ja vaikne
- Seadme kerge kaal ja madal müratase muudavad akende puhastuse aknapesuri WV 2 abil veelgi meeldivamaks.
Kolm korda kiirem
- Aknapesurit Window Vac kasutades on akende pesu kolm korda kiirem kui tavapäraseid meetodeid kasutades.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|35
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 105
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal koos akudega (kg)
|0,6
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Laadija: WV & KV akulaadija (1 tk)
- Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml
- Asenduskumm, lai: 3 x
Seadmed
- Imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
