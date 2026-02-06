Innovaatilise aknapuhastiga on Kärcher aknapesu täielikult muutnud. Kasutades Kärcheri originaalset aknapuhastit, muutub puhastamine imelihtsaks, säästes teile märkimisväärselt aega ja vaeva. Siinkohal tulevad mängu värvid: eriväljaanne sisaldab kolme eri värvi imihuult, mis muudavad teie aknapuhasti silmapaistvaks. Valige oma lemmikvärv, et saavutada siledate pindade puhastamisel vau-efekt. Tänu elektrilisele imemisfunktsioonile on tüütu vee tilkumine minevik. Nutikas pihustuspudeli ja mikrokiust pühkimislapi kombinatsioon ning aknapuhasti imemisfunktsioon tagavad ülitõhusa puhastuse ja sätendavalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Lisaks võimaldab mugav ja ergonoomiline Kärcheri akutoitega aknapuhasti eriti hügieenilist aknapesu, kuna puudub otsene kokkupuude musta veega.