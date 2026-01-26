Aknapesur WV 2 Plus N

Omadused ja tulu
Musta vee paaki saab vajadusel kiiresti ja lihtsasti tühjendada.
Sõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Energiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Kerge ja vaikne
  • Seadme kerge kaal ja madal müratase muudavad akende puhastuse aknapesuri WV 2 abil veelgi meeldivamaks.
Originaal
  • Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiirem
  • Akutoitel töötav aknapesur Window Vac muudab akende puhastamise tavapärase meetodiga võrreldes kolm korda kiiremaks.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
  • Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Täiesti hügieeniline
  • Veepaaki saab tühjendada kiirelt ja lihtsalt ilma musta veega kokku puutumata.
Erinevad rakendused
  • Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Imemisotsaku töölaius (mm) 280
Kitsa imemisotsaku töölaius (mm) 170
Musta vee paagi maht (ml) 100
Aku tööaeg (min) 35
Aku laadimisaeg (min) 230
Aku tüüp Liitiumioonaku
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) u. 105
Pinge (V) 100 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Värvus Valge
Kaal koos akudega (kg) 0,6
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 120 x 280 x 320

Scope of supply

  • Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga
  • Pesuaine: 20 ml
  • Kitsas imemisotsik

Seadmed

  • Imemisotsik
  • Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Klaaslauad
  • Dušinurk/vann
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
