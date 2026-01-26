Aknapesur WV 2 Plus N
Omadused ja tulu
Kiire tühjendamineMusta vee paaki saab vajadusel kiiresti ja lihtsasti tühjendada.
Vahetatav imemisotsikSõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Vaateulatuses LED-näidikEnergiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Kerge ja vaikne
- Seadme kerge kaal ja madal müratase muudavad akende puhastuse aknapesuri WV 2 abil veelgi meeldivamaks.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiirem
- Akutoitel töötav aknapesur Window Vac muudab akende puhastamise tavapärase meetodiga võrreldes kolm korda kiiremaks.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Täiesti hügieeniline
- Veepaaki saab tühjendada kiirelt ja lihtsalt ilma musta veega kokku puutumata.
Erinevad rakendused
- Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Kitsa imemisotsaku töölaius (mm)
|170
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|35
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 105
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal koos akudega (kg)
|0,6
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: 20 ml
- Kitsas imemisotsik
Seadmed
- Imemisotsik
- Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Dušinurk/vann
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
