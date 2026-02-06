Aknapesur WV 2 Plus NP
Mugav käsitsemine, tänu imemisele puudub tilkuv vesi ja suur ajasääst – Kärcheri originaalse akutoitega aknapuhastuskomplektiga on aknad hetkega sätendavalt puhtad ja triibuvabad.
Innovaatilise aknapuhastiga on Kärcher aknapesu täielikult muutnud. Kasutades Kärcheri originaalset aknapuhastit, muutub puhastamine imelihtsaks, säästes teile märkimisväärselt aega ja vaeva. Tänu elektrilisele imemisfunktsioonile on tüütu vee tilkumine nüüd minevik. Nutikas pihustuspudeli ja mikrokiust pühkimislapi kombinatsioon ning aknapuhasti imemisfunktsioon tagavad ülitõhusa puhastuse ja sätendavalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Lisaks võimaldab mugav ja ergonoomiline Kärcheri akutoitega aknapuhasti eriti hügieenilist aknapesu, kuna puudub otsene kokkupuude musta veega. Tänu täiendavale kitsale imiotsikule ulatub see vaevata ka väiksematesse või raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, nagu näiteks ruuduaknad või vitriinkapid. Tulemus? Puhastamisel pole enam mingeid piire.
Omadused ja tulu
Kiire tühjendamineMusta vee paaki saab vajadusel kiiresti ja lihtsasti tühjendada.
Vahetatav imemisotsikSõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Vaateulatuses LED-näidikEnergiahaldus on muudetud lihtsaks: lülitisse ehitatud LED-näidik annab aegsasti teada vajadusest laadida akut.
Kerge ja vaikne
- Seadme kerge kaal ja madal müratase muudavad akende puhastuse aknapesuri WV 2 abil veelgi meeldivamaks.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiirem
- Akutoitel töötav aknapesur Window Vac muudab akende puhastamise tavapärase meetodiga võrreldes kolm korda kiiremaks.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Täiesti hügieeniline
- Veepaaki saab tühjendada kiirelt ja lihtsalt ilma musta veega kokku puutumata.
Erinevad rakendused
- Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Kitsa imemisotsaku töölaius (mm)
|170
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|35
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 105
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Laadija: WV & KV akulaadija (1 tk)
- Pihustuspudel Standard koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml
- Kitsas imemisotsik
- Mustusekaabits
Seadmed
- Imemisotsik
- Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Dušinurk/vann
