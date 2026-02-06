Innovaatilise aknapuhastiga on Kärcher aknapesu täielikult muutnud. Kasutades Kärcheri originaalset aknapuhastit, muutub puhastamine imelihtsaks, säästes teile märkimisväärselt aega ja vaeva. Tänu elektrilisele imemisfunktsioonile on tüütu vee tilkumine nüüd minevik. Nutikas pihustuspudeli ja mikrokiust pühkimislapi kombinatsioon ning aknapuhasti imemisfunktsioon tagavad ülitõhusa puhastuse ja sätendavalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Lisaks võimaldab mugav ja ergonoomiline Kärcheri akutoitega aknapuhasti eriti hügieenilist aknapesu, kuna puudub otsene kokkupuude musta veega. Tänu täiendavale kitsale imiotsikule ulatub see vaevata ka väiksematesse või raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, nagu näiteks ruuduaknad või vitriinkapid. Tulemus? Puhastamisel pole enam mingeid piire.