Jõudlus, mis avaldab muljet: WV 4-4 Plus aknapesur avaldab muljet vahetatava akuga, mis tagab lõputu tööaega ilma katkestusteta, LED-aku olekuindikaatori ja uuendusliku silikoonteraga, mis võimaldab aknaid puhastada kuni põranda servani. Spreipudeli ja mikrokiust puhastuslapi nutikas kombinatsioon, samuti aknaimuri imemisfunktsioon garanteerivad sädelevad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Kõik muud siledad pinnad on samuti kergesti puhastatavad. Akende puhastamine ergonoomilise Kärcheri akutoitega aknaimuriga WV 4-4 Plus on eriti hügieeniline. 4 V Kärcher Battery Power vahetatav aku ei kuulu tarnekomplekti. Ühildub kõigi 4 V Kärcher Battery Power platvormi seadmetega.