Triipudeta puhastus: uuendusliku silikoonteraga aknapuhastusvahend avaldab muljet oma mitmekülgsuse ja lõputu tööajaga. 4 V Kärcher Battery Power aku ja akulaadija ei kuulu komplekti.

Jõudlus, mis avaldab muljet: WV 4-4 Plus aknapesur avaldab muljet vahetatava akuga, mis tagab lõputu tööaega ilma katkestusteta, LED-aku olekuindikaatori ja uuendusliku silikoonteraga, mis võimaldab aknaid puhastada kuni põranda servani. Spreipudeli ja mikrokiust puhastuslapi nutikas kombinatsioon, samuti aknaimuri imemisfunktsioon garanteerivad sädelevad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Kõik muud siledad pinnad on samuti kergesti puhastatavad. Akende puhastamine ergonoomilise Kärcheri akutoitega aknaimuriga WV 4-4 Plus on eriti hügieeniline. 4 V Kärcher Battery Power vahetatav aku ei kuulu tarnekomplekti. Ühildub kõigi 4 V Kärcher Battery Power platvormi seadmetega.

Omadused ja tulu
Aknapesur WV 4-4 Plus: 4 V Kärcheri aku saadaval eraldi lisatarvikuna
4 V Kärcheri aku saadaval eraldi lisatarvikuna
Maksimaalne paindlikkus ja pikem tööaeg tänu täiendavale akule. Kauakestev, turvaline ja võimas tänu liitiumioonelementidele. Ühildub kõigi 4 V Kärcheri akutoiteseadmetega.
Aknapesur WV 4-4 Plus: Silikontehnoloogiaga kaabitsa tera
Silikontehnoloogiaga kaabitsa tera
Uuenduslik pikk puhastuskaabits muudab puhastamise veelgi paindlikumaks.
Aknapesur WV 4-4 Plus: LED tööaja indikaator
LED tööaja indikaator
3 LED-tuld näitavad seadme praegust laadimisolekut.
Kiire ja hügieeniline mahuti tühjendamine
  • Tühjendage ja puhastage määrdunud veepaak hõlpsalt ilma vee või mustusega kokku puutumata.
Meeldivalt vaikne
  • Vaikne aknapesur Window Vac muudab töötamise veelgi meeldivamaks.
Originaal
  • Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiiremini
  • Aknapesu on akutoitel aknapesuriga kolm korda kiirem.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
  • Tüütud tilgad on tänu elektrilisele veeimemisele minevik.
Erinevad rakendused
  • Sobib kõikidele siledatele pindadele, nagu näiteks keraamilised plaadid, peeglid või dušikabiinid.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 4 V Aku platvorm
Imemisotsaku töölaius (mm) 280
Musta vee paagi maht (ml) 150
Pinge (V) nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Aku mahutavus (Ah) 2,5
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) u. 120 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) u. 40 (2,5 Ah)
Värvus Valge
Kaal, sh pakend (kg) 1,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 133 x 281 x 311

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Pihustuspudel Extra koos mikrokiudlapiga
  • Pesuaine: 20 ml

Seadmed

  • Imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Klaaslauad
  • Seinaplaadid
