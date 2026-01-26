Aknapesur WV 4-4 Plus
Triipudeta puhastus: uuendusliku silikoonteraga aknapuhastusvahend avaldab muljet oma mitmekülgsuse ja lõputu tööajaga. 4 V Kärcher Battery Power aku ja akulaadija ei kuulu komplekti.
Jõudlus, mis avaldab muljet: WV 4-4 Plus aknapesur avaldab muljet vahetatava akuga, mis tagab lõputu tööaega ilma katkestusteta, LED-aku olekuindikaatori ja uuendusliku silikoonteraga, mis võimaldab aknaid puhastada kuni põranda servani. Spreipudeli ja mikrokiust puhastuslapi nutikas kombinatsioon, samuti aknaimuri imemisfunktsioon garanteerivad sädelevad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Kõik muud siledad pinnad on samuti kergesti puhastatavad. Akende puhastamine ergonoomilise Kärcheri akutoitega aknaimuriga WV 4-4 Plus on eriti hügieeniline. 4 V Kärcher Battery Power vahetatav aku ei kuulu tarnekomplekti. Ühildub kõigi 4 V Kärcher Battery Power platvormi seadmetega.
Omadused ja tulu
4 V Kärcheri aku saadaval eraldi lisatarvikunaMaksimaalne paindlikkus ja pikem tööaeg tänu täiendavale akule. Kauakestev, turvaline ja võimas tänu liitiumioonelementidele. Ühildub kõigi 4 V Kärcheri akutoiteseadmetega.
Silikontehnoloogiaga kaabitsa teraUuenduslik pikk puhastuskaabits muudab puhastamise veelgi paindlikumaks.
LED tööaja indikaator3 LED-tuld näitavad seadme praegust laadimisolekut.
Kiire ja hügieeniline mahuti tühjendamine
- Tühjendage ja puhastage määrdunud veepaak hõlpsalt ilma vee või mustusega kokku puutumata.
Meeldivalt vaikne
- Vaikne aknapesur Window Vac muudab töötamise veelgi meeldivamaks.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiiremini
- Aknapesu on akutoitel aknapesuriga kolm korda kiirem.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tüütud tilgad on tänu elektrilisele veeimemisele minevik.
Erinevad rakendused
- Sobib kõikidele siledatele pindadele, nagu näiteks keraamilised plaadid, peeglid või dušikabiinid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|4 V Aku platvorm
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Musta vee paagi maht (ml)
|150
|Pinge (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Aku mahutavus (Ah)
|2,5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 120 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 40 (2,5 Ah)
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|133 x 281 x 311
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Pihustuspudel Extra koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: 20 ml
Seadmed
- Imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
