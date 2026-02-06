Jõudlus, mis avaldab muljet: WV 4-4 Plus Battery Set aknapesur avaldab muljet vahetatava akuga, mis tagab lõputu tööaega ilma katkestusteta, LED-aku olekuindikaatori ja uuendusliku silikonist kaabitsateraga, mis võimaldab aknaid kuni põranda servani välja pesta. Spreipudeli ja mikrokiust puhastuslapi nutikas kombinatsioon ning aknapesuri imemisfunktsioon garanteerivad sädelevad aknad. Kõik muud siledad pinnad on samuti kergesti puhastatavad. 4 V Kärcher Battery Power vahetatav aku kuulub tarnekomplekti. Ühildub kõigi 4 V Kärcher Battery Power platvormi seadmetega.