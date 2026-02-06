Aknapesur WV 4-4 Plus Battery Set
Triipudeta puhastus: uuendusliku silikoonteraga aknapuhastusvahend avaldab muljet oma mitmekülgsuse ja lõputu tööajaga. Kaasas on 4 V Kärcher Battery Power aku ja akulaadija.
Jõudlus, mis avaldab muljet: WV 4-4 Plus Battery Set aknapesur avaldab muljet vahetatava akuga, mis tagab lõputu tööaega ilma katkestusteta, LED-aku olekuindikaatori ja uuendusliku silikonist kaabitsateraga, mis võimaldab aknaid kuni põranda servani välja pesta. Spreipudeli ja mikrokiust puhastuslapi nutikas kombinatsioon ning aknapesuri imemisfunktsioon garanteerivad sädelevad aknad. Kõik muud siledad pinnad on samuti kergesti puhastatavad. 4 V Kärcher Battery Power vahetatav aku kuulub tarnekomplekti. Ühildub kõigi 4 V Kärcher Battery Power platvormi seadmetega.
Omadused ja tulu
4 V aku kuulub komplektiMaksimaalne paindlikkus ja pikem tööaeg tänu täiendavale akule. Kauakestev, turvaline ja võimas tänu liitiumioonelementidele. Ühildub kõigi 4 V Kärcheri akutoiteseadmetega.
Silikontehnoloogiaga kaabitsa teraInnovaatiline pikk kummiriba muudab puhastamise veelgi paindlikumaks - ideaalne põrandale lähedal olevate pindade puhastamisel.
LED tööaja indikaator3 LED-tuld näitavad seadme praegust laadimisolekut.
Kiire ja hügieeniline mahuti tühjendamine
- Tühjendage ja puhastage määrdunud veepaak hõlpsalt ilma vee või mustusega kokku puutumata.
Meeldivalt vaikne
- Vaikne aknapesur Window Vac muudab töötamise veelgi meeldivamaks.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiiremini
- Aknapesu on akutoitel aknapesuriga kolm korda kiirem.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tüütud tilgad on tänu elektrilisele veeimemisele minevik.
Erinevad rakendused
- Sobib kõikidele siledatele pindadele, nagu näiteks keraamilised plaadid, peeglid või dušikabiinid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|4 V Aku platvorm
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Musta vee paagi maht (ml)
|150
|Pinge (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Aku mahutavus (Ah)
|2,5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 120 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 40 (2,5 Ah)
|Aku laadimisaeg laadijaga 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|133 x 281 x 311
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 4 V akulaadija (1 tk.)
- Pihustuspudel Extra koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml
Seadmed
- Imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.