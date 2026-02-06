Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav WV 5 Plus Anniversary Edition on piiratud värvivariandis eriväljaanne koos eritarvikutega. Selle mudeliga toob Kärcher – aknapuhasti leiutaja – turule seadme, mis teeb vaevatu, triibu- ja tilgavaba aknapesu veelgi täiuslikumaks. Tänu aku pikendatud tööajale saab puhastamist teostada veelgi pikema aja jooksul ilma probleemideta. Ning tänu vahetatavale akusüsteemile saab teise aku juurde ostmise korral puhastada aknaid katkematult. Seadme pehme kattega käepide tagab, et WV 5 Plus Anniversary Edition ületab oma eelkäijat ka käsitsemise ja ergonoomika poolest. Seadme imemisotsikul on reguleeritavad piirajad, mis võimaldavad veelgi paremaid puhastustulemusi kuni aknaäärteni. Komplekti kuuluvad pihustuspudel, mikrokiudlapid, kitsas imemisotsik tuulutusakende jaoks, mustusekaabits tõrksa mustuse eemaldamiseks ja täiendav mikrokiudlapp, millel on eriti kõrge abrasiivsete kiudude suhe optimaalseks akende puhastamiseks väljastpoolt.