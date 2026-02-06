Aknapesur WV 5 Plus Anniversary Edition
Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav piiratud eriväljaanne WV 5 Plus Anniversary Edition koos eritarvikutega tagab kiiresti puhtad, triibu- ja tilgavabad aknad.
Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav WV 5 Plus Anniversary Edition on piiratud värvivariandis eriväljaanne koos eritarvikutega. Selle mudeliga toob Kärcher – aknapuhasti leiutaja – turule seadme, mis teeb vaevatu, triibu- ja tilgavaba aknapesu veelgi täiuslikumaks. Tänu aku pikendatud tööajale saab puhastamist teostada veelgi pikema aja jooksul ilma probleemideta. Ning tänu vahetatavale akusüsteemile saab teise aku juurde ostmise korral puhastada aknaid katkematult. Seadme pehme kattega käepide tagab, et WV 5 Plus Anniversary Edition ületab oma eelkäijat ka käsitsemise ja ergonoomika poolest. Seadme imemisotsikul on reguleeritavad piirajad, mis võimaldavad veelgi paremaid puhastustulemusi kuni aknaäärteni. Komplekti kuuluvad pihustuspudel, mikrokiudlapid, kitsas imemisotsik tuulutusakende jaoks, mustusekaabits tõrksa mustuse eemaldamiseks ja täiendav mikrokiudlapp, millel on eriti kõrge abrasiivsete kiudude suhe optimaalseks akende puhastamiseks väljastpoolt.
Omadused ja tulu
Eemaldatav akuEemaldatav aku ja valikuline lisaaku võimaldavad katkestusteta aknapuhastust.
Mugav aknaäärte puhastusKäsitsi reguleeritav piiraja võimaldab täiuslikku ja triibuvaba aknapuhastust kuni äärteni välja.
Mugav käepide koos aku laetuse taseme näidikugaPehme käepide muudab seadme käsitsemise märgatavalt lihtsamaks. 3 LED-tuld näitavad aku jooksvat laetuse taset.
Vahetatav imemisotsik
- Sõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Meeldivalt vaikne
- Aknapesuri madal müratase muudab töö veelgi mugavamaks.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiirem
- Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Täiesti hügieeniline
- Paagi kiire ja lihtne tühjendamine pesuveega kokku puutumata.
Erinevad rakendused
- Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Kitsa imemisotsaku töölaius (mm)
|170
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|35
|Aku laadimisaeg (min)
|185
|Aku tüüp
|Eemaldatav liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 105
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Must
|Kaal koos akudega (kg)
|0,7
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Laadija: WV & KV akulaadija (1 tk)
- Pihustuspudel Extra koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml
- Kitsas imemisotsik
- Välitingimustes kasutatav mikrokiudlapp: 1 x
- Mustusekaabits
Seadmed
- Imemisotsik
- Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Iluvõredega aknad
- Siledad pinnad
- Peeglid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
- Keraamilised plaadid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
