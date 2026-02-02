Kärcher – aknapesuri leiutaja – toob turule seadme WV 5 Plus N, mis täiustab veelgi kerget triibu- ja tilkumisvaba aknapuhastust. Kuna aku tööaeg on pikem, ei ole ka pikemad puhastustoimingud probleemiks. Veelgi enam, tänu vahetatava aku praktilisele süsteemile tuleb lihtsalt osta teine aku ja saate aknaid puhastada ilma pausideta. Seadme käepide koos oma pehme komponendiga tagab selle, et aknapesur WV 5 Plus N isegi ületab oma eelkäijat käsitsetavuse ja ergonoomilisuse poolest. Lisaks on seade varustatud imiotsiku vahepuksidega. See võimaldab veel paremaid puhastustulemusi kuni servadeni. Tarnekomplekti kuulub ka kitsas imiotsik. Pihustipudeli ja mikrokiudlapi arukas kombineerimine tagab tõhusa puhastamise ja koos aknapesuriga tagab ka akende jääkideta puhastamise.