Aknapesur WV 5 Plus N
Aknapesuri komplekt WV 5 Plus N tagab kohe puhtad aknad ilma plekkide ja tilkumiseta. Vahetatav aku, mis on ostetav eraldi, võimaldab pidevat puhastamist.
Kärcher – aknapesuri leiutaja – toob turule seadme WV 5 Plus N, mis täiustab veelgi kerget triibu- ja tilkumisvaba aknapuhastust. Kuna aku tööaeg on pikem, ei ole ka pikemad puhastustoimingud probleemiks. Veelgi enam, tänu vahetatava aku praktilisele süsteemile tuleb lihtsalt osta teine aku ja saate aknaid puhastada ilma pausideta. Seadme käepide koos oma pehme komponendiga tagab selle, et aknapesur WV 5 Plus N isegi ületab oma eelkäijat käsitsetavuse ja ergonoomilisuse poolest. Lisaks on seade varustatud imiotsiku vahepuksidega. See võimaldab veel paremaid puhastustulemusi kuni servadeni. Tarnekomplekti kuulub ka kitsas imiotsik. Pihustipudeli ja mikrokiudlapi arukas kombineerimine tagab tõhusa puhastamise ja koos aknapesuriga tagab ka akende jääkideta puhastamise.
Omadused ja tulu
Eemaldatav akuEemaldatav aku ja valikuline lisaaku võimaldavad katkestusteta aknapuhastust.
Mugav aknaäärte puhastusKäsitsi reguleeritav piiraja võimaldab täiuslikku ja triibuvaba aknapuhastust kuni äärteni välja.
Mugav käepide koos aku laetuse taseme näidikugaPehme käepide muudab seadme käsitsemise märgatavalt lihtsamaks. 3 LED-tuld näitavad aku jooksvat laetuse taset.
Vahetatav imemisotsik
- Sõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Meeldivalt vaikne
- Aknapesuri madal müratase muudab töö veelgi mugavamaks.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiirem
- Aknapesurit Window Vac kasutades on akende pesu kolm korda kiirem kui tavapäraseid meetodeid kasutades.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Täiesti hügieeniline
- Veepaaki saab tühjendada kiirelt ja lihtsalt ilma musta veega kokku puutumata.
Erinevad rakendused
- Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Kitsa imemisotsaku töölaius (mm)
|170
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|35
|Aku laadimisaeg (min)
|185
|Aku tüüp
|Eemaldatav liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 105
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal koos akudega (kg)
|0,7
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Laadija: WV & KV akulaadija (1 tk)
- Pihustuspudel Extra koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml
- Kitsas imemisotsik
Seadmed
- Imemisotsik
- Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Iluvõredega aknad
- Siledad pinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.