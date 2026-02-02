Aknapuhastuse kõrgeim standard: Kärcheri - akutoitega aknapesuri leiutaja - WV 5 Plus N Battery võimaldab kerget triibu- ja tilkumisvaba täiuslike tulemustega aknapuhastust. Komplekti WV 5 Plus N Battery kuulub akutoitega aknapesur, kitsas imiotsik, pihustipudel mikrokiudlapiga, pesuvahend, laadimisjaam ja vahetusaku (pausideta puhastamiseks). Pihustipudeli ja mikrokiudlapi arukas kombineerimine tagab eriti tõhusa puhastamise. Aku tööaeg on võrreldes eelmise tööajaga oluliselt pikem. Imiotsiku vahepuksid tagavad veel paremad puhastustulemused kuni servadeni. Seadme käepideme pehmed komponendid on veel üks eelis, mis tagab, et aknapesur WV 5 on veel mugavam kinni hoida. Laadimisjaama saab kasutada nii üksikute akude laadimiseks kui ka kogu aknavaakumpuhasti turvaliseks hoidmiseks.