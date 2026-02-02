Aknapesur WV 5 Plus N Battery
WV 5 Plus N Battery: akutoitega aknapesur, pihustipudel koos mikrokiudlapi, puhastusvahendi, laadimisjaama ja vahetatava akuga. Tilkumis- ja triibuvabaks pausideta puhastamiseks.
Aknapuhastuse kõrgeim standard: Kärcheri - akutoitega aknapesuri leiutaja - WV 5 Plus N Battery võimaldab kerget triibu- ja tilkumisvaba täiuslike tulemustega aknapuhastust. Komplekti WV 5 Plus N Battery kuulub akutoitega aknapesur, kitsas imiotsik, pihustipudel mikrokiudlapiga, pesuvahend, laadimisjaam ja vahetusaku (pausideta puhastamiseks). Pihustipudeli ja mikrokiudlapi arukas kombineerimine tagab eriti tõhusa puhastamise. Aku tööaeg on võrreldes eelmise tööajaga oluliselt pikem. Imiotsiku vahepuksid tagavad veel paremad puhastustulemused kuni servadeni. Seadme käepideme pehmed komponendid on veel üks eelis, mis tagab, et aknapesur WV 5 on veel mugavam kinni hoida. Laadimisjaama saab kasutada nii üksikute akude laadimiseks kui ka kogu aknavaakumpuhasti turvaliseks hoidmiseks.
Omadused ja tulu
Sisaldab vahetusakut ja laadimisjaamaTänu vahetusakule võimaldab pausideta puhastust.
Mugav aknaäärte puhastusKäsitsi reguleeritav piiraja võimaldab täiuslikku ja triibuvaba aknapuhastust kuni äärteni välja.
Mugav käepide koos aku laetuse taseme näidikugaPehme käepide muudab seadme käsitsemise märgatavalt lihtsamaks. Sisse- ja väljalülitamisnupu kohal asuvad kolm LED märgutuld näitavad laetuse taset.
Vahetatav imemisotsik
- Sõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Meeldivalt vaikne
- Aknapesuri madal müratase muudab töö veelgi mugavamaks.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiirem
- Akutoitel töötav aknapesur Window Vac muudab akende puhastamise tavapärase meetodiga võrreldes kolm korda kiiremaks.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Täiesti hügieeniline
- Veepaaki saab tühjendada kiirelt ja lihtsalt ilma musta veega kokku puutumata.
Erinevad rakendused
- Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Kitsa imemisotsaku töölaius (mm)
|170
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|35
|Aku laadimisaeg (min)
|185
|Aku tüüp
|Eemaldatav liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 210
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal koos akudega (kg)
|0,7
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Aku: vahetatav aku seadmetele WV 5 ja WVP 10 (2 tk)
- Laadija: akulaadija + laadimisjaam (1 kumpagi)
- Pihustuspudel Extra koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml
- Kitsas imemisotsik
Seadmed
- Imemisotsik
- Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Iluvõredega aknad
- Siledad pinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
