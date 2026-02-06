Aknapesur WV 6 Bath Edition
Uuenduslik kaabitsatehnika on nüüd veel paindlikum ja sobib seetõttu ideaalselt vannitoa akendele ja pindadele: juhtmeta aknapesur WV 6 Bath Edition.
Kärcher on taas täiustanud algset juhtmeta aknapesurit ja töötanud välja veel paindlikuma mudeli, millel on uuenduslik kaabitsatehnika ja pikem aku tööaeg – aknapesur WV 6 Bath Edition. Uus pikem imikaabits võimaldab eemaldada liigse vedeliku kogu pinnalt ilma pausideta. Juhtmeta aknapesuri erakordselt pikk aku tööaeg (100 minutit) tähendab, et saate töötada kauem. Saate ka täpselt planeerida puhastust tänu ekraanile, mis näitab aku järelejäänud tööminuteid. Aknapesuri imemisfunktsioon tagab äärmiselt tõhusa puhastamise ja säravalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Lisaks võimaldab ergonoomiline juhtmeta aknapesur Kärcher WV 6 Bath Edition eriti hügieenilise puhastamise, kuna puudub otsene kokkupuude musta veega. Aknapesur WV 6 koos sinise imikaabitsa ja niiskust absorbeeriva mikrokiudlapiga ei anna kondensatsiooniveele või muudele veeplekkidele mingit jäämisvõimalust, isegi mitte vannitoa pindadel.
Omadused ja tulu
Parandatud kummiriba tehnoloogiaInnovaatiline pikk kummiriba muudab puhastamise veelgi paindlikumaks - ideaalne põrandale lähedal olevate pindade puhastamisel.
Aku eriti pikk tööaegWindow Vac aknapuhasti aku 100 minutine eriti pikk tööaeg võimaldab katkestusteta puhastamist.
Eemaldatav kummiribaKaabitsa tera saab imiotsakult pärast igakordset kasutamist lihtsalt eemaldada ja puhastada.
Kiire ja hügieeniline mahuti tühjendamine
- Paagi kiire ja lihtne tühjendamine pesuveega kokku puutumata.
Meeldivalt vaikne
- Aknapesuri madal müratase muudab töö veelgi mugavamaks.
Kuvar, mis näitab aku järelejäänud tööaega minutites
- Aku laadimistaseme kuvar näitab aku järelejäänud tööaega minutites. Puhastamist saab planeerida oluliselt lihtsamalt.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiirem
- Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Erinevad rakendused
- Sobib kõikidele siledatele pindadele, nagu näiteks keraamilised plaadid, peeglid või dušikabiinid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Musta vee paagi maht (ml)
|150
|Aku tööaeg (min)
|100
|Aku laadimisaeg (min)
|170
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 300
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal koos akudega (kg)
|0,8
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Laadija: kiirlaadija (1 tk)
- Mikrokiudlapp
- Asenduskumm, lai: 1 x
Seadmed
- Imemisotsik
- Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Seinaplaadid
- Keraamilised plaadid
- Peeglid
- Aknad ja klaaspinnad
- Klaaslauad
