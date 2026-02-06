Kärcher on taas täiustanud algset juhtmeta aknapesurit ja töötanud välja veel paindlikuma mudeli, millel on uuenduslik kaabitsatehnika ja pikem aku tööaeg – aknapesur WV 6 Bath Edition. Uus pikem imikaabits võimaldab eemaldada liigse vedeliku kogu pinnalt ilma pausideta. Juhtmeta aknapesuri erakordselt pikk aku tööaeg (100 minutit) tähendab, et saate töötada kauem. Saate ka täpselt planeerida puhastust tänu ekraanile, mis näitab aku järelejäänud tööminuteid. Aknapesuri imemisfunktsioon tagab äärmiselt tõhusa puhastamise ja säravalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Lisaks võimaldab ergonoomiline juhtmeta aknapesur Kärcher WV 6 Bath Edition eriti hügieenilise puhastamise, kuna puudub otsene kokkupuude musta veega. Aknapesur WV 6 koos sinise imikaabitsa ja niiskust absorbeeriva mikrokiudlapiga ei anna kondensatsiooniveele või muudele veeplekkidele mingit jäämisvõimalust, isegi mitte vannitoa pindadel.