Akutoitel aknapesuril WV 6 Plus Window Vac Multi Edition on uuenduslik ribade tehnoloogia ja aku pikk tööaeg. Pikem imihuulik võimaldab katkestusteta eemaldada liigse vee kogu pinnalt. Erimudel ei puhasta mitte ainult tõhusalt, vaid ka stiilselt: Sellega on kaasas kolm täiendavat, eri värvi riba, mille saab aknapesurile individuaalse ilme andmiseks kinnitada. Lisaks on akutoitel aknapesuril eriti pikk tööaeg (kuni 100 minutit), mis tähendab, et saate veelgi kauem järjest tööd teha. Tänu seadmel olevale ekraanile ja seal kuvatavale allesjäänud tööaja näidikule saate ka oma tööd täpselt planeerida. Nagu ka teiste Kärcheri aknapesurite puhul tagab nutikas kombinatsioon pihustuspudelist ja mikrokiudlapist ning imemisfunktsioonist äärmiselt tõhusa puhastuse ja säravpuhtad aknad – ja seda ilma triipude ja muu mustuseta. Lisaks tagab Kärcheri ergonoomiline akutoitel aknapesur WV 6 Plus Window Vac Multi Edition eriti hügieenilise aknapuhastuse, kuna kasutaja ei puutu musta pesuveega üldse kokku.