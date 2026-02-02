Aknapesur WV 6 Multi Edition
Uuendusliku pühkimisribade tehnoloogiaga ja kolme täiendava eri värvi ribaga: kohandatav akutoitel aknapesur WV 6 Plus Window Vac Multi Edition akende triibuvabaks ja kiireks puhastamiseks.
Akutoitel aknapesuril WV 6 Plus Window Vac Multi Edition on uuenduslik ribade tehnoloogia ja aku pikk tööaeg. Pikem imihuulik võimaldab katkestusteta eemaldada liigse vee kogu pinnalt. Erimudel ei puhasta mitte ainult tõhusalt, vaid ka stiilselt: Sellega on kaasas kolm täiendavat, eri värvi riba, mille saab aknapesurile individuaalse ilme andmiseks kinnitada. Lisaks on akutoitel aknapesuril eriti pikk tööaeg (kuni 100 minutit), mis tähendab, et saate veelgi kauem järjest tööd teha. Tänu seadmel olevale ekraanile ja seal kuvatavale allesjäänud tööaja näidikule saate ka oma tööd täpselt planeerida. Nagu ka teiste Kärcheri aknapesurite puhul tagab nutikas kombinatsioon pihustuspudelist ja mikrokiudlapist ning imemisfunktsioonist äärmiselt tõhusa puhastuse ja säravpuhtad aknad – ja seda ilma triipude ja muu mustuseta. Lisaks tagab Kärcheri ergonoomiline akutoitel aknapesur WV 6 Plus Window Vac Multi Edition eriti hügieenilise aknapuhastuse, kuna kasutaja ei puutu musta pesuveega üldse kokku.
Omadused ja tulu
Parandatud kummiriba tehnoloogia
- Innovaatiline pikk kummiriba muudab puhastamise veelgi paindlikumaks - ideaalne põrandale lähedal olevate pindade puhastamisel.
Aku eriti pikk tööaeg
- Window Vac aknapuhasti aku 100 minutine eriti pikk tööaeg võimaldab katkestusteta puhastamist.
Kiire ja hügieeniline mahuti tühjendamine
- Paagi kiire ja lihtne tühjendamine pesuveega kokku puutumata.
Pilkupüüdev disain
- Pilkupüüdev: must seade koos erinevat värvi ribadega.
Meeldivalt vaikne
- Aknapesuri madal müratase muudab töö veelgi mugavamaks.
Kuvar, mis näitab aku järelejäänud tööaega minutites
- Aku laadimistaseme kuvar näitab aku järelejäänud tööaega minutites. Puhastamist saab planeerida oluliselt lihtsamalt.
Eemaldatav kummiriba
- Kaabitsa tera saab imiotsakult pärast igakordset kasutamist lihtsalt eemaldada ja puhastada.
Kolm korda kiirem
- Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Erinevad rakendused
- Sobib kõikidele siledatele pindadele, nagu näiteks keraamilised plaadid, peeglid või dušikabiinid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Musta vee paagi maht (ml)
|150
|Aku tööaeg (min)
|100
|Aku laadimisaeg (min)
|170
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 300
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Kaal koos akudega (kg)
|0,8
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Pihustuspudel Extra koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: 20 ml
- Asenduskumm, lai: 3 x
Seadmed
- Imemisotsik
- Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
