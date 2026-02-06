Aknapesur WV 6 Plus D500
Innovaatilise imihuule tehnoloogiaga ja veelgi paindlikumalt kasutatav: akutoitega aknapuhasti WV 6 Plus D500 triibuvabalt puhaste akende saavutamiseks hetkega.
Kärcher on oma algset akutoitega aknapuhastit taas täiustanud ning töötanud välja veelgi paindlikuma mudeli, millel on innovaatiline imihuule tehnoloogia ja pikem aku tööaeg – WV 6 Plus D500. Uus laiem imihuul võimaldab eemaldada liigse vedeliku tervetelt pindadelt ilma peatusi tegemata. Aknapuhasti eriti pikk, 100-minutiline tööaeg võimaldab puhastada veelgi kauem. Tänu ekraanile, mis näitab aku jääktööaega minuti täpsusega, saate oma puhastustöid täpselt planeerida. Nagu tavaliselt, tagab pihustuspudeli ja mikrokiust pühkimislapi nutikas kombinatsioon koos aknapuhasti imemisfunktsiooniga äärmiselt tõhusa puhastuse ja sätendavalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Kärcheri ergonoomiline akutoitega aknapuhasti WV 6 Plus D500 võimaldab puhastada aknaid ka eriti hügieeniliselt, kuna teil puudub otsene kokkupuude musta veega.
Omadused ja tulu
Parandatud kummiriba tehnoloogiaInnovaatiline pikk kummiriba muudab puhastamise veelgi paindlikumaks - ideaalne põrandale lähedal olevate pindade puhastamisel.
Aku eriti pikk tööaegWindow Vac aknapuhasti aku 100 minutine eriti pikk tööaeg võimaldab katkestusteta puhastamist.
Eemaldatav kummiribaKaabitsa tera saab imiotsakult pärast igakordset kasutamist lihtsalt eemaldada ja puhastada.
Kiire ja hügieeniline mahuti tühjendamine
- Tühjendage ja puhastage WV 6 musta vee paak hõlpsalt ilma mustusega kokku puutumata.
Meeldivalt vaikne
- Aknapesuri madal müratase muudab töö veelgi mugavamaks.
Kuvar, mis näitab aku järelejäänud tööaega minutites
- Aku laadimistaseme kuvar näitab aku järelejäänud tööaega minutites. Puhastamist saab planeerida oluliselt lihtsamalt.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiirem
- Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Erinevad rakendused
- Sobib kõikidele siledatele pindadele, nagu näiteks keraamilised plaadid, peeglid või dušikabiinid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Musta vee paagi maht (ml)
|150
|Aku tööaeg (min)
|100
|Aku laadimisaeg (min)
|170
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 300
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Laadija: kiirlaadija (1 tk)
- Pihustuspudel Extra koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 500 ml
Seadmed
- Imemisotsik
- Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.