Kärcher on oma algset akutoitega aknapuhastit taas täiustanud ning töötanud välja veelgi paindlikuma mudeli, millel on innovaatiline imihuule tehnoloogia ja pikem aku tööaeg – WV 6 Plus D500. Uus laiem imihuul võimaldab eemaldada liigse vedeliku tervetelt pindadelt ilma peatusi tegemata. Aknapuhasti eriti pikk, 100-minutiline tööaeg võimaldab puhastada veelgi kauem. Tänu ekraanile, mis näitab aku jääktööaega minuti täpsusega, saate oma puhastustöid täpselt planeerida. Nagu tavaliselt, tagab pihustuspudeli ja mikrokiust pühkimislapi nutikas kombinatsioon koos aknapuhasti imemisfunktsiooniga äärmiselt tõhusa puhastuse ja sätendavalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Kärcheri ergonoomiline akutoitega aknapuhasti WV 6 Plus D500 võimaldab puhastada aknaid ka eriti hügieeniliselt, kuna teil puudub otsene kokkupuude musta veega.