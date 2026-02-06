Aknapesur WV 6 Plus P

Veel paindlikum kasutamine ja uuenduslik kaabitsatehnika: akutoitel aknapesur WV 6 Plus P puhastab aknaid ilma plekkide, jääkide ja triipudeta.

Kärcher on taas täiustanud algset aknapesurit ja töötanud välja veel paindlikuma mudeli, millel on uuenduslik kaabitsatehnika ja pikem aku tööaeg – aknapesur WV 6 Plus. Uus pikem imikaabits võimaldab eemaldada liigse vedeliku kogu pinnalt vaid ühe käiguga. Aknapesuri erakordselt pikk aku tööaeg (100 minutit) tähendab, et saate töötada kauem. Saate täpselt planeerida puhastust tänu ekraanile, mis näitab järelejäänud tööaega. Nagu tavaliselt, tagab pihustipudeli ja mikrokiudlapi arukas kombineerimine koos aknapesuri imemisfunktsiooniga väga tõhusa puhastamise ja säravalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Kärcheri ergonoomiline aknapesuri WV 6 Plus võimaldab aknaid puhastada eriti hügieeniliselt, kuna väldib otsesest kokkupuudet musta veega.

Omadused ja tulu
Parandatud kummiriba tehnoloogia
Parandatud kummiriba tehnoloogia
Innovaatiline pikk kummiriba muudab puhastamise veelgi paindlikumaks - ideaalne põrandale lähedal olevate pindade puhastamisel.
Aku eriti pikk tööaeg
Aku eriti pikk tööaeg
Window Vac aknapuhasti aku 100 minutine eriti pikk tööaeg võimaldab katkestusteta puhastamist.
Eemaldatav kummiriba
Eemaldatav kummiriba
Kaabitsa tera saab imiotsakult pärast igakordset kasutamist lihtsalt eemaldada ja puhastada.
Kiire ja hügieeniline mahuti tühjendamine
  • Paagi kiire ja lihtne tühjendamine pesuveega kokku puutumata.
Meeldivalt vaikne
  • Aknapesuri madal müratase muudab töö veelgi mugavamaks.
Kuvar, mis näitab aku järelejäänud tööaega minutites
  • Aku laadimistaseme kuvar näitab aku järelejäänud tööaega minutites. Puhastamist saab planeerida oluliselt lihtsamalt.
Originaal
  • Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiirem
  • Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
  • Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Erinevad rakendused
  • Sobib kõikidele siledatele pindadele, nagu näiteks keraamilised plaadid, peeglid või dušikabiinid.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Imemisotsaku töölaius (mm) 280
Musta vee paagi maht (ml) 150
Aku tööaeg (min) 100
Aku laadimisaeg (min) 170
Aku tüüp Liitiumioonaku
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) u. 300
Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 100 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Värvus Valge
Kaal koos akudega (kg) 0,8
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,8
Kaal, sh pakend (kg) 1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 126 x 280 x 310

Scope of supply

  • Pihustuspudel Extra koos mikrokiudlapiga
  • Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 20 ml
  • Välitingimustes kasutatav mikrokiudlapp: 1 x

Seadmed

  • Imemisotsik
  • Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Klaaslauad
  • Seinaplaadid
