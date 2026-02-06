Kärcher on taas täiustanud algset aknapesurit ja töötanud välja veel paindlikuma mudeli, millel on uuenduslik kaabitsatehnika ja pikem aku tööaeg – aknapesur WV 6 Plus. Uus pikem imikaabits võimaldab eemaldada liigse vedeliku kogu pinnalt vaid ühe käiguga. Aknapesuri erakordselt pikk aku tööaeg (100 minutit) tähendab, et saate töötada kauem. Saate täpselt planeerida puhastust tänu ekraanile, mis näitab järelejäänud tööaega. Nagu tavaliselt, tagab pihustipudeli ja mikrokiudlapi arukas kombineerimine koos aknapesuri imemisfunktsiooniga väga tõhusa puhastamise ja säravalt puhtad aknad – ilma triipude ja jääkideta. Kärcheri ergonoomiline aknapesuri WV 6 Plus võimaldab aknaid puhastada eriti hügieeniliselt, kuna väldib otsesest kokkupuudet musta veega.