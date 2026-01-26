Aknapesur WV 7 Signature Line
Uuendusliku imikaabitsaga juhtmeta aknapesur WV 7 Signature Line võimaldab paindlikumat kasutamist. Koos pihustipudeli, kahe pühkimislapi, puhastusvahendi ja eksklusiivse hoiukarbiga.
Ainult meie kõige innovaatilisemad, suure jõudlusega tooted kannavad tehnoloogiapioneeri ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri nime. Uus WV 7 Signature Line: on kohe äratuntav kui Kärcheri tootekategooria parim seade ja meie aknapesurite uus võrdlusalus. Põhiosade elegantne disain muudab puhastamise veel mugavamaks ja kergemaks. Ainulaadsete funktsioonidega, nagu rakendustugi esmakäivitamiseks, puhastusnõuanded ja paljud muud, samuti täiustatud kaabitsaga, on akendele ja kõigile siledatele pindadele veelgi lihtsam tagasi anda nende WOW-tegur .
Omadused ja tulu
Signature Line'i eelisedFirma asutaja Alfred Kärcheri signatuur märgib toodet kui parimat Kärcheri seadet omas kategoorias. Muude eksklusiivsete eeliste hulka kuuluvad rakenduste tugi ja pikendatud garantii.
Eksklusiivne hoiukarpKoostatud aknapuhasti praktiliseks hoiustamiseks koos tarvikutega.
Parandatud kummiriba tehnoloogiaInnovaatiline pikk kummiriba muudab puhastamise veelgi paindlikumaks - ideaalne põrandale lähedal olevate pindade puhastamisel.
Kuvar, mis näitab aku järelejäänud tööaega minutites
- Window Vac aknapuhasti aku 100 minutine eriti pikk tööaeg võimaldab katkestusteta puhastamist.
Ergonoomilise kujuga
- Kompaktne ja kerge ning ergonoomiline käepide tagab maksimaalse mugavuse.
Eemaldatav kummiriba
- Kaabitsa tera saab imiotsakult pärast igakordset kasutamist lihtsalt eemaldada ja puhastada.
Kiire ja hügieeniline mahuti tühjendamine
- Musta vee paagi hügieeniline eemaldamine ja tühjendamine, puutumata seejuures mustusega kokku.
Kolm korda kiirem
- Aknapesuriga Window Vac on akende puhastamine kolm korda kiirem kui tavaliste meetoditega.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Erinevad rakendused
- Sobib kõikidele siledatele pindadele, nagu näiteks keraamilised plaadid, peeglid või dušikabiinid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Kitsa imemisotsaku töölaius (mm)
|170
|Musta vee paagi maht (ml)
|150
|Aku tööaeg (min)
|100
|Aku laadimisaeg (min)
|170
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 300
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Pihustuspudel Extra koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: 20 ml
- Kitsas imemisotsik
- Välitingimustes kasutatav mikrokiudlapp: 1 x
- Mustusekaabits
Seadmed
- Imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
