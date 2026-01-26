Ainult meie kõige innovaatilisemad, suure jõudlusega tooted kannavad tehnoloogiapioneeri ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri nime. Uus WV 7 Signature Line: on kohe äratuntav kui Kärcheri tootekategooria parim seade ja meie aknapesurite uus võrdlusalus. Põhiosade elegantne disain muudab puhastamise veel mugavamaks ja kergemaks. Ainulaadsete funktsioonidega, nagu rakendustugi esmakäivitamiseks, puhastusnõuanded ja paljud muud, samuti täiustatud kaabitsaga, on akendele ja kõigile siledatele pindadele veelgi lihtsam tagasi anda nende WOW-tegur .