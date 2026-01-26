Aurupesur SC 1
Kompaktse suurusega käeshoitav aurupesur SC 1 on ideaalne kiireteks vahepuhastusteks ning seda täiesti kemikaalivabalt.
Käeshoitav aurupesur SC 1 puhastab kemikaalivabalt ja seda saab kasutada praktiliselt kõikjal kodumajapidamises. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga tapab 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Tänu oma kompaktsele suurusele sobib aurupesur ideaalselt kiireteks ja põhjalikeks vahepuhastusteks. Mitmekülgsed lisatarvikud ja võimas aurujuga jätavad segistid, keraamilised plaadid, pliidid, õhupuhastid ning väikesed praod ja vahed säravpuhtaks. Masin kõrvaldab usaldusväärselt ka raskesti eemaldatava mustuse, katlakivi ja rasvajäägid. SC 1 kompaktne kuju võimaldab seda hoiustada just Sulle sobivas väikeses käepärases hoiukohas.
Omadused ja tulu
Võimas 3,0 bar aurusurveEemaldab hõlpsasti iga tüüpi mustuse – isegi raskesti ligipääsetavatest kohtadest.
Väike, käepärane ja lihtne hoiustadaSeadet saab hoiustada otse kasutuskohas, kus see on kohe käepärast võtta.
Lapselukk masinalLukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Käsiotsiku kate
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,9% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 20
|Kütteväljund (W)
|1200
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|3
|Katla maht (l)
|0,2
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Survedüüs
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Mõõtetops: 200 ml
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
Kasutusvaldkonnad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
