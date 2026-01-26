Käeshoitav aurupesur SC 1 puhastab kemikaalivabalt ja seda saab kasutada praktiliselt kõikjal kodumajapidamises. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga tapab 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Tänu oma kompaktsele suurusele sobib aurupesur ideaalselt kiireteks ja põhjalikeks vahepuhastusteks. Mitmekülgsed lisatarvikud ja võimas aurujuga jätavad segistid, keraamilised plaadid, pliidid, õhupuhastid ning väikesed praod ja vahed säravpuhtaks. Masin kõrvaldab usaldusväärselt ka raskesti eemaldatava mustuse, katlakivi ja rasvajäägid. SC 1 kompaktne kuju võimaldab seda hoiustada just Sulle sobivas väikeses käepärases hoiukohas.