Aurupesur SC 1 EasyFix
Kompaktne kaks-ühes aurumopp SC 1 EasyFix on ideaalne kiireteks ja kemikaalideta vahekoristusteks ning tänu komplekti kuuluvale põrandaotsakule EasyFix saab sellega puhastada ka põrandaid.
Kärcheri kompaktset kaks-ühes aurumoppi SC 1 EasyFix (koos põrandapuhastuskomplektiga) saab kemikaalideta puhastuseks kasutada kõikjal majapidamises. Põhjalik puhastus Kärcheri aurupesuriga eemaldab 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Tänu oma kompaktsele suurusele sobib see ideaalselt kiireteks kuid põhjalikeks vahepuhastusteks. Kui olete koristamise lõpetanud, saab tänu Kärcher SC 1 EasyFix kompaktsusele, masinat hoiustada just seal, kus seda enim vajatakse. Olgu tegemist mööbli, keraamiliste plaatide, pliidiraudade, pliidikubude või kõige väiksemate pragude või avadega – võimas aur ja lai valik lisatarvikuid tagavad veatu puhtuse. Tänu põrandapuhastuskomplektile EasyFix saab käsiaurupesuri vaid hetkega muuta põrandapesumopiks. Pesur eemaldab vaevata ka kõige tõrksama mustuse ja rasvajäägid.
Omadused ja tulu
Võimas 3,0 bar aurusurveEemaldab hõlpsasti iga tüüpi mustuse – isegi raskesti ligipääsetavatest kohtadest.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Lamelltehnoloogia tagab optimaalsed puhastustulemused kõikidel kõvadel põrandapindadel kodumajapidamises. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Väike, käepärane ja lihtne hoiustadaSeadet saab hoiustada otse kasutuskohas, kus see on kohe käepärast võtta.
Lapselukk masinal
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 20
|Kütteväljund (W)
|1200
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|3
|Katla maht (l)
|0,2
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Survedüüs
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
- Mõõtetops: 200 ml
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
