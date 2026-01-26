Kärcheri kompaktset kaks-ühes aurumoppi SC 1 EasyFix (koos põrandapuhastuskomplektiga) saab kemikaalideta puhastuseks kasutada kõikjal majapidamises. Põhjalik puhastus Kärcheri aurupesuriga eemaldab 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Tänu oma kompaktsele suurusele sobib see ideaalselt kiireteks kuid põhjalikeks vahepuhastusteks. Kui olete koristamise lõpetanud, saab tänu Kärcher SC 1 EasyFix kompaktsusele, masinat hoiustada just seal, kus seda enim vajatakse. Olgu tegemist mööbli, keraamiliste plaatide, pliidiraudade, pliidikubude või kõige väiksemate pragude või avadega – võimas aur ja lai valik lisatarvikuid tagavad veatu puhtuse. Tänu põrandapuhastuskomplektile EasyFix saab käsiaurupesuri vaid hetkega muuta põrandapesumopiks. Pesur eemaldab vaevata ka kõige tõrksama mustuse ja rasvajäägid.