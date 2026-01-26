Kompaktne käsiaurupuhasti SC 1 Multi puhastab ilma kemikaalideta ja on kiireks sügavpuhastuseks valmis. Põhjalik puhastamine eemaldab kõvadelt pindadelt kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist majapidamises levinud bakteritest²⁾. Seadme kompaktne ja praktiline disain muudab selle kasutamise mugavaks ja lihtsaks hoiustamiseks kõige väiksemates kohtades. SC 1 Multi on kasutusvalmis 30 sekundiga ja tänu eemaldatavale veepaagile on seda lihtne uuesti täita – pikemate koristusintervallide ja vähemate katkestuste jaoks. Vahetatav katlakivieemalduskassett tagab automaatse katlakivieemalduse ja viis korda pikema eluea. LED-valgusekraan koos juhtpaneeliga võimaldab lihtsat ja vaevatut kasutamist. Erinevad režiimid, nagu soojendamine, kasutusvalmis, aururežiim ja kassetivahetus, on alati ekraanilt näha. Samuti on võimalus laiendada uuenduslikule multifunktsionaalsele 4-in-1 aurumopile.