Aurupesur SC 1 Multi
Kompaktne käsiaurupuhasti SC 1 Multi on kasutusvalmis 30 sekundiga ja võimaldab mugavat sügavpuhastust.
Kompaktne käsiaurupuhasti SC 1 Multi puhastab ilma kemikaalideta ja on kiireks sügavpuhastuseks valmis. Põhjalik puhastamine eemaldab kõvadelt pindadelt kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist majapidamises levinud bakteritest²⁾. Seadme kompaktne ja praktiline disain muudab selle kasutamise mugavaks ja lihtsaks hoiustamiseks kõige väiksemates kohtades. SC 1 Multi on kasutusvalmis 30 sekundiga ja tänu eemaldatavale veepaagile on seda lihtne uuesti täita – pikemate koristusintervallide ja vähemate katkestuste jaoks. Vahetatav katlakivieemalduskassett tagab automaatse katlakivieemalduse ja viis korda pikema eluea. LED-valgusekraan koos juhtpaneeliga võimaldab lihtsat ja vaevatut kasutamist. Erinevad režiimid, nagu soojendamine, kasutusvalmis, aururežiim ja kassetivahetus, on alati ekraanilt näha. Samuti on võimalus laiendada uuenduslikule multifunktsionaalsele 4-in-1 aurumopile.
Omadused ja tulu
Kompaktne ja praktiline seadme disainLihtne käsitsemine tänu seadme kompaktsele disainile. Ergonoomiline kuju pingutuseta puhastamiseks. Seadet saab hoiustada otse kasutuskohas, kus see on kohe käepärast võtta.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassettEemaldatavat mahutit on igal ajal lihtne täita - pideva auruvoo tagamiseks ilma tööd katkestamata Nutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga. LED-indikaatortuli näitab, millal kassetti tuleb vahetada, ühetunnise teostusajaga.
LED valgusekraan koos juhtpaneeligaLihtsa ja vaevatu töö jaoks. Auru aktiveerimiseks koputage lihtsalt üks kord kergelt juhtpaneelile – pole vaja füüsilist pingutust. Kergesti mõistetav valgusekraan näitab järgmisi režiime: soojenemine, kasutusvalmis, aururežiim ja kasseti vahetus tähtaeg.
Lühike soojenemisaeg
- Tänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 30
|Kütteväljund (W)
|1300
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (ml)
|200
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.
Scope of supply
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivieemalduskassett: 1 tk.
- Käsiotsik
Seadmed
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
Kasutusvaldkonnad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
