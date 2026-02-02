Aurupesur SC 1 Multi Comfort
Kompaktne ja paindlik SC 1 Multi Comfort käsiaurupuhasti koos pikendusvoolikuga on kasutusvalmis 30 sekundiga, et tagada tõeliselt mugav sügavpuhastus.
Kompaktne käsiaurupuhasti SC 1 Multi Comfort puhastab ilma kemikaalideta ja on kiireks sügavpuhastuseks valmis. Põhjalik puhastamine eemaldab kõvadelt pindadelt kuni 99,99% viirustest ja 99,99% kõigist kodumajapidamises levinud bakteritest. Kaasas olev täiendav pikendusvoolik muudab majapidamistööd veelgi lihtsamaks ja paindlikumaks isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Seadme kompaktne ja praktiline disain muudab selle kasutamise mugavaks ja lihtsaks hoiustamiseks kõige väiksemates kohtades. SC 1 Multi Comfort on kasutusvalmis 30 sekundiga ja tänu eemaldatavale veepaagile on seda lihtne uuesti täita – see tähendab, et pole pikki ooteaegu ega katkestusi. Vahetatav katlakivieemalduskassett tagab automaatse katlakivieemalduse toote viis korda pikema eluea jooksul. LED-valgusekraan koos juhtpaneeliga võimaldab lihtsat ja vaevatut kasutamist. Erinevad režiimid, nagu soojendamine, kasutusvalmis, aururežiim ja kasseti vahetamise tähtaeg, on alati ekraanil. Samuti on võimalus laiendada uuenduslikule multifunktsionaalsele 4-in-1 aurumopile.
Omadused ja tulu
Mugav ja paindlik puhastamine tänu kaasasolevale pikendusvoolikuleSeadmega kaasas oleva pikendusvoolikuga saab vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad nagu nurgad ja nišid. Lisatarvikuid, nagu käsiotsik jne, on lihtne sisestada.
Kompaktne ja praktiline seadme disainLihtne käsitsemine tänu seadme kompaktsele disainile. Ergonoomiline kuju pingutuseta puhastamiseks. Seadet saab hoiustada otse kasutuskohas, kus see on kohe käepärast võtta.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassettEemaldatavat mahutit on igal ajal lihtne täita - pideva auruvoo tagamiseks ilma tööd katkestamata Nutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga. LED-indikaatortuli näitab, millal kassetti tuleb vahetada, ühetunnise teostusajaga.
LED valgusekraan koos juhtpaneeliga
- Lihtsa ja vaevatu töö jaoks.
- Auru aktiveerimiseks koputage lihtsalt üks kord kergelt juhtpaneelile – pole vaja füüsilist pingutust.
- Kergesti mõistetav valgusekraan näitab järgmisi režiime: soojenemine, kasutusvalmis, aururežiim ja kasseti vahetus tähtaeg.
Lühike soojenemisaeg
- Tänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 30
|Kütteväljund (W)
|1300
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (ml)
|200
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.
Scope of supply
- Pikendusvoolik SC 1
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivieemalduskassett: 1 tk.
- Käsiotsik
Seadmed
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
Lisatarvikud
