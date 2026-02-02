Kompaktne käsiaurupuhasti SC 1 Multi Comfort puhastab ilma kemikaalideta ja on kiireks sügavpuhastuseks valmis. Põhjalik puhastamine eemaldab kõvadelt pindadelt kuni 99,99% viirustest ja 99,99% kõigist kodumajapidamises levinud bakteritest. Kaasas olev täiendav pikendusvoolik muudab majapidamistööd veelgi lihtsamaks ja paindlikumaks isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Seadme kompaktne ja praktiline disain muudab selle kasutamise mugavaks ja lihtsaks hoiustamiseks kõige väiksemates kohtades. SC 1 Multi Comfort on kasutusvalmis 30 sekundiga ja tänu eemaldatavale veepaagile on seda lihtne uuesti täita – see tähendab, et pole pikki ooteaegu ega katkestusi. Vahetatav katlakivieemalduskassett tagab automaatse katlakivieemalduse toote viis korda pikema eluea jooksul. LED-valgusekraan koos juhtpaneeliga võimaldab lihtsat ja vaevatut kasutamist. Erinevad režiimid, nagu soojendamine, kasutusvalmis, aururežiim ja kasseti vahetamise tähtaeg, on alati ekraanil. Samuti on võimalus laiendada uuenduslikule multifunktsionaalsele 4-in-1 aurumopile.