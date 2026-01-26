Aurupesur SC 1 Multi & Mop
Multifunktsionaalset 4-in-1 aurumoppi SC 1 Multi & Up saab kasutada kolmes erinevas asendis ja käsiaurutajana – kohandub ideaalselt individuaalsete vajadustega.
Kompaktne SC 1 Multi & Up 4-in-1 aurumopp puhastab ilma kemikaalideta ja seda saab hetkega kasutada maja põhjalikuks puhastamiseks. Võimalik kasutada kas multifunktsionaalse käsiaurutajana või mitmekülgse kolm-ühes aurumopina. Kaasas on EasyFix Large põrandaotsiku komplekt. Töötades kolmes erinevas seadmeasendis – ülemine, keskmine ja alumine – kohandub see ideaalselt individuaalsete vajadustega. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kõvadelt pindadelt kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist majapidamises levinud bakteritest²⁾. Seadme kompaktne ja praktiline disain muudab selle kasutamise mugavaks ja lihtsaks ning võimaldab hoiustamist kõige väiksemates kohtades. SC 1 Multi & Up on kasutusvalmis 30 sekundiga ja tänu eemaldatavale veepaagile on seda lihtne uuesti täita – see tähendab, et pole pikki ooteaegu ega katkestusi. Vahetatav katlakivieemalduskassett tagab automaatse katlakivieemalduse toote viis korda pikema eluea jooksul. LED-valgusekraan koos juhtpaneeliga võimaldab lihtsat ja vaevatut kasutamist. Erinevad režiimid, nagu soojendamine, kasutusvalmis, aururežiim ja kasseti vahetamise tähtaeg, on alati ekraanil.
Omadused ja tulu
Uuenduslik ja hämmastavalt mitmekülgne 4-in-1 kasutamineSeadme uuenduslik disain võimaldab seda kasutada kas multifunktsionaalse SC 1 Multi käsiaurutajana või SC 1 Multi & Up 3-in-1 aurumopina tänu kaasasolevale EasyFix Large põrandaotsiku komplektile. Ainulaadne kolm-ühes kontseptsioon koos kolme erineva mopiasendiga võimaldab teil igal ajal valida optimaalse mopikonfiguratsiooni. Ülaosa: maksimaalne manööverdusvõime mööbli all ja juhuslik aurutamine. Keskosa: kombinatsioon heast manööverdusvõimest mööbli all ja mugavast raskusest käes. Alumine: seade tundub käes kerge nagu sulg ja seisab lühikeste pauside jaoks iseseisvalt.
Kompaktne ja praktiline seadme disainLihtne käsitsemine tänu seadme kompaktsele disainile. Ergonoomiline kuju pingutuseta puhastamiseks. Seadet saab hoiustada otse kasutuskohas, kus see on kohe käepärast võtta.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassettEemaldatavat mahutit on igal ajal lihtne täita - pideva auruvoo tagamiseks ilma tööd katkestamata Nutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga. LED-indikaatortuli näitab, millal kassetti tuleb vahetada, ühetunnise teostusajaga.
LED valgusekraan koos juhtpaneeliga
- Lihtsa ja vaevatu töö jaoks.
- Auru aktiveerimiseks koputage lihtsalt üks kord kergelt juhtpaneelile – pole vaja füüsilist pingutust.
- Kergesti mõistetav valgusekraan näitab järgmisi režiime: soojenemine, kasutusvalmis, aururežiim ja kasseti vahetus tähtaeg.
Lühike soojenemisaeg
- Tänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
EasyFix Suur põrandaotsik painduva liigendi ja konks-silmuskinnitusega põrandapuhastuslapi jaoks
- Tänu EasyFix Large põrandaotsakule on SC 1 Multi & Up iseseisev seadme madalaimas asendis, mis on kinnitatud otse põrandaotsiku külge. Põrandaotsik võimaldab ka kiiremat puhastamist.
- Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 30
|Kütteväljund (W)
|1300
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (ml)
|200
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix Suur universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivieemalduskassett: 1 tk.
- Käsiotsik
- Põrandaotsik: EasyFix Suur
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Konks-aas side
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
