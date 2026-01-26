Kompaktne SC 1 Multi & Up 4-in-1 aurumopp puhastab ilma kemikaalideta ja seda saab hetkega kasutada maja põhjalikuks puhastamiseks. Võimalik kasutada kas multifunktsionaalse käsiaurutajana või mitmekülgse kolm-ühes aurumopina. Kaasas on EasyFix Large põrandaotsiku komplekt. Töötades kolmes erinevas seadmeasendis – ülemine, keskmine ja alumine – kohandub see ideaalselt individuaalsete vajadustega. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kõvadelt pindadelt kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist majapidamises levinud bakteritest²⁾. Seadme kompaktne ja praktiline disain muudab selle kasutamise mugavaks ja lihtsaks ning võimaldab hoiustamist kõige väiksemates kohtades. SC 1 Multi & Up on kasutusvalmis 30 sekundiga ja tänu eemaldatavale veepaagile on seda lihtne uuesti täita – see tähendab, et pole pikki ooteaegu ega katkestusi. Vahetatav katlakivieemalduskassett tagab automaatse katlakivieemalduse toote viis korda pikema eluea jooksul. LED-valgusekraan koos juhtpaneeliga võimaldab lihtsat ja vaevatut kasutamist. Erinevad režiimid, nagu soojendamine, kasutusvalmis, aururežiim ja kasseti vahetamise tähtaeg, on alati ekraanil.