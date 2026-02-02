Aurupesur SC 1 Multi & Up Textile Edition
Multifunktsionaalset 4-ühes aurumoppi SC 1 Multi & Up Textile Edition saab kasutada kolmes erinevas asendis ja käsiaurutajana – kohandub ideaalselt individuaalsete vajadustega.
Kompaktne SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-in-1 aurumopp puhastab ilma kemikaalideta ja seda saab kasutada kiireks sügavpuhastuseks kodus kas multifunktsionaalse käsiauruti või mitmekülgse kolm-ühes aurumopina tänu kaasasolevale EasyFix Large põrandaotsiku komplektile. Töötades kolmes erinevas seadmeasendis – ülemine, keskmine ja alumine – kohandub see ideaalselt individuaalsete vajadustega. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kõvadelt pindadelt kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist majapidamises levinud bakteritest²⁾. Seadme kompaktne ja praktiline disain muudab selle kasutamise mugavaks ja lihtsaks hoiustamiseks kõige väiksemates kohtades. SC 1 Multi & Up Textile Edition on kasutusvalmis 30 sekundiga ja tänu eemaldatavale veepaagile on seda lihtne uuesti täita – see tähendab, et pole pikki ooteaegu ega katkestusi. Vahetatav katlakivieemalduskassett tagab automaatse katlakivieemalduse toote viis korda pikema eluea jooksul. Juhtpaneeliga LED-valgusekraan võimaldab lihtsat ja vaevatut kasutamist. Erinevad režiimid, nagu soojendamine, kasutusvalmis, aururežiim ja kasseti vahetamise tähtaeg, on alati ekraanil.
Omadused ja tulu
Uuenduslik ja hämmastavalt mitmekülgne 4-in-1 kasutamine
- Seadme innovaatiline disain võimaldab seda kasutada kas multifunktsionaalse SC 1 Multi käsiaurustina või SC 1 Multi & Up Textile Edition kolm-ühes aurumopina tänu komplektis olevale EasyFix Large põrandaotsikute komplektile.
- Ainulaadne kolm-ühes kontseptsioon koos kolme erineva mopiasendiga võimaldab teil igal ajal valida optimaalse mopikonfiguratsiooni.
- Ülaosa: maksimaalne manööverdusvõime mööbli all ja juhuslik aurutamine. Keskosa: kombinatsioon heast manööverdusvõimest mööbli all ja mugavast raskusest käes. Alumine: seade tundub käes kerge nagu sulg ja seisab lühikeste pauside jaoks iseseisvalt.
Kompaktne ja praktiline seadme disain
- Lihtne käsitsemine tänu seadme kompaktsele disainile.
- Ergonoomiline kuju pingutuseta puhastamiseks.
- Seadet saab hoiustada otse kasutuskohas, kus see on kohe käepärast võtta.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassett
- Eemaldatavat mahutit on igal ajal lihtne täita - pideva auruvoo tagamiseks ilma tööd katkestamata
- Nutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga.
- LED-indikaatortuli näitab, millal kassetti tuleb vahetada, ühetunnise teostusajaga.
LED valgusekraan koos juhtpaneeliga
- Lihtsa ja vaevatu töö jaoks.
- Auru aktiveerimiseks koputage lihtsalt üks kord kergelt juhtpaneelile – pole vaja füüsilist pingutust.
- Kergesti mõistetav valgusekraan näitab järgmisi režiime: soojenemine, kasutusvalmis, aururežiim ja kasseti vahetus tähtaeg.
Lühike soojenemisaeg
- Tänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
EasyFix Suur põrandaotsik painduva liigendi ja konks-silmuskinnitusega põrandapuhastuslapi jaoks
- Tänu EasyFix Large põrandaotsikule püsib SC 1 Multi & Up Textile Edition madalaimas asendis ise püsti, olles kinnitatud otse põrandaotsiku külge. Põrandaotsik võimaldab ka kiiremat puhastamist.
- Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 30
|Kütteväljund (W)
|1300
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (ml)
|200
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 113 x 190
Scope of supply
- EasyFix Suur universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivieemalduskassett: 1 tk.
- Rõivaste auruti
- Käsiotsik
- Põrandaotsik: EasyFix Suur
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Konks-aas side
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.