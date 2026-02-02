Aurupesur SC 1 Multi & Up Textile Edition

Multifunktsionaalset 4-ühes aurumoppi SC 1 Multi & Up Textile Edition saab kasutada kolmes erinevas asendis ja käsiaurutajana – kohandub ideaalselt individuaalsete vajadustega.

Kompaktne SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-in-1 aurumopp puhastab ilma kemikaalideta ja seda saab kasutada kiireks sügavpuhastuseks kodus kas multifunktsionaalse käsiauruti või mitmekülgse kolm-ühes aurumopina tänu kaasasolevale EasyFix Large põrandaotsiku komplektile. Töötades kolmes erinevas seadmeasendis – ülemine, keskmine ja alumine – kohandub see ideaalselt individuaalsete vajadustega. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kõvadelt pindadelt kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist majapidamises levinud bakteritest²⁾. Seadme kompaktne ja praktiline disain muudab selle kasutamise mugavaks ja lihtsaks hoiustamiseks kõige väiksemates kohtades. SC 1 Multi & Up Textile Edition on kasutusvalmis 30 sekundiga ja tänu eemaldatavale veepaagile on seda lihtne uuesti täita – see tähendab, et pole pikki ooteaegu ega katkestusi. Vahetatav katlakivieemalduskassett tagab automaatse katlakivieemalduse toote viis korda pikema eluea jooksul. Juhtpaneeliga LED-valgusekraan võimaldab lihtsat ja vaevatut kasutamist. Erinevad režiimid, nagu soojendamine, kasutusvalmis, aururežiim ja kasseti vahetamise tähtaeg, on alati ekraanil.

Omadused ja tulu
Uuenduslik ja hämmastavalt mitmekülgne 4-in-1 kasutamine
  • Seadme innovaatiline disain võimaldab seda kasutada kas multifunktsionaalse SC 1 Multi käsiaurustina või SC 1 Multi & Up Textile Edition kolm-ühes aurumopina tänu komplektis olevale EasyFix Large põrandaotsikute komplektile.
  • Ainulaadne kolm-ühes kontseptsioon koos kolme erineva mopiasendiga võimaldab teil igal ajal valida optimaalse mopikonfiguratsiooni.
  • Ülaosa: maksimaalne manööverdusvõime mööbli all ja juhuslik aurutamine. Keskosa: kombinatsioon heast manööverdusvõimest mööbli all ja mugavast raskusest käes. Alumine: seade tundub käes kerge nagu sulg ja seisab lühikeste pauside jaoks iseseisvalt.
Kompaktne ja praktiline seadme disain
  • Lihtne käsitsemine tänu seadme kompaktsele disainile.
  • Ergonoomiline kuju pingutuseta puhastamiseks.
  • Seadet saab hoiustada otse kasutuskohas, kus see on kohe käepärast võtta.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassett
  • Eemaldatavat mahutit on igal ajal lihtne täita - pideva auruvoo tagamiseks ilma tööd katkestamata
  • Nutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga.
  • LED-indikaatortuli näitab, millal kassetti tuleb vahetada, ühetunnise teostusajaga.
LED valgusekraan koos juhtpaneeliga
  • Lihtsa ja vaevatu töö jaoks.
  • Auru aktiveerimiseks koputage lihtsalt üks kord kergelt juhtpaneelile – pole vaja füüsilist pingutust.
  • Kergesti mõistetav valgusekraan näitab järgmisi režiime: soojenemine, kasutusvalmis, aururežiim ja kasseti vahetus tähtaeg.
Lühike soojenemisaeg
  • Tänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
EasyFix Suur põrandaotsik painduva liigendi ja konks-silmuskinnitusega põrandapuhastuslapi jaoks
  • Tänu EasyFix Large põrandaotsikule püsib SC 1 Multi & Up Textile Edition madalaimas asendis ise püsti, olles kinnitatud otse põrandaotsiku külge. Põrandaotsik võimaldab ka kiiremat puhastamist.
  • Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²) u. 30
Kütteväljund (W) 1300
Kaabli pikkus (m) 5
Kuumenemisaeg (min) 0,5
Paagi maht (ml) 200
Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Värvus Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 1,6
Kaal, sh pakend (kg) 3,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 345 x 113 x 190

Scope of supply

  • EasyFix Suur universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
  • Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
  • Katlakivieemalduskassett: 1 tk.
  • Rõivaste auruti
  • Käsiotsik
  • Põrandaotsik: EasyFix Suur
  • Aurutorude kogus: 2 tk.
  • Aurutorude pikkus: 0.5 m

Seadmed

  • Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
  • Konks-aas side
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad
  • Kraanid
  • Kraanikauss
  • Seinaplaadid
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Väljalaske katted
  • Pliidiplaadid
Lisatarvikud
