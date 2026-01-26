Uuel kompaktsel esmatasandi aurupesuril SC 2 Deluxe-l on 2-astmeline aurujoa reguleerimisvõimalus, et kohandada aurujoa intensiivsust vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele. Põhjalik puhastus selle masinaga eemaldab 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamise kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾ – ja seda täiesti kemikaalivabalt. SC 2 Deluxe masina uuenduslikul LED-valgustusega kettal on näidatud seadme töörežiim. Punane värvus näitab, et seade on veel soojenemisrežiimis, roheline näitab, et aurupesur SC 2 Deluxe on tööks valmis. Lisatarvikuid (sh kahte pikendustoru) saab hoiustada spetsiaalses pikas lisatarvikute kotis või alternatiivina ka seadme enda peal. Painduva ühendusega EasyFix põrandaotsak muudab seadme ergonoomiliseks ning tagab tänu lamelltehnoloogiale täiuslikud puhastustulemused. Tänu takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kiiresti ja lihtsasti põrandaotsaku külge kinnitada ja sealt jälle eemaldada, ilma et kasutaja mustusega kokku puutuks. Erinevate lisatarvikute kasutamisel saavad hügieeniliselt puhtaks kõik keraamilised plaadid, pliidirauad, pliidikubud ning ka kõige väiksemad vahed, eemaldades hõlpsasti ka tõrksa mustuse.