Aurupesur SC 2 Deluxe
SC 2 Deluxe on kompaktne esmatasandi masin kemikaalideta aurupesuks - ideaalne kõikidele kõvadele tööpindadele terves kodus. Aurupesuri LED-valgustusega kettal on nähtav masina kasutatav töörežiim.
Uuel kompaktsel esmatasandi aurupesuril SC 2 Deluxe-l on 2-astmeline aurujoa reguleerimisvõimalus, et kohandada aurujoa intensiivsust vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele. Põhjalik puhastus selle masinaga eemaldab 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamise kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾ – ja seda täiesti kemikaalivabalt. SC 2 Deluxe masina uuenduslikul LED-valgustusega kettal on näidatud seadme töörežiim. Punane värvus näitab, et seade on veel soojenemisrežiimis, roheline näitab, et aurupesur SC 2 Deluxe on tööks valmis. Lisatarvikuid (sh kahte pikendustoru) saab hoiustada spetsiaalses pikas lisatarvikute kotis või alternatiivina ka seadme enda peal. Painduva ühendusega EasyFix põrandaotsak muudab seadme ergonoomiliseks ning tagab tänu lamelltehnoloogiale täiuslikud puhastustulemused. Tänu takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kiiresti ja lihtsasti põrandaotsaku külge kinnitada ja sealt jälle eemaldada, ilma et kasutaja mustusega kokku puutuks. Erinevate lisatarvikute kasutamisel saavad hügieeniliselt puhtaks kõik keraamilised plaadid, pliidirauad, pliidikubud ning ka kõige väiksemad vahed, eemaldades hõlpsasti ka tõrksa mustuse.
Omadused ja tulu
Seadmel on LED-näidikKui LED-näidik on punane, siis seade soojeneb. Kui valgus muutub roheliseks, on seade kasutamiseks valmis.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Korralik tarvikute hoidik ning jõudeasendKõiki lisatarvikuid, sh pikendustorusid saab hoiustada spetsiaalses pikas lisatarvikute kotis või otse seadmel.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Tänu põrandaotsikule, käsiotsikule, ümmargusele harjale ning lisatarvikutele saab kasutada väga erinevatel pindadel.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Aurujoa reguleerimisnupp käepidemel
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 75
|Kütteväljund (W)
|1500
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3,2
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|6,5
|Katla maht (l)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Lisatarvikute kott
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Praohari
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kaheastmeline)
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.2 m
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
- Plaadivuugid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.