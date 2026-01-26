Aurupesur SC 2 EasyFix
Aurupesur SC 2 EasyFix on ideaalne kemikaalideta puhastamiseks. Täielik puhtus kõikjal kodustel kõvadel pindadel. Kaasas EasyFix põrandaotsik.
Hõlpsasti ja intuitiivselt kasutataval esmatasandi aurupesuril SC 2 EasyFix on 2-astmeline aurujoa reguleerimisvõimalus, et kohandada aurujoa intensiivsust vastavalt pinnale ja puhastatavale mustusele. Seadmel paiknev praktiline lisatarvikute hoidik ja põrandaotsaku parkimisasend muudavad aurupuhastuse veelgi mugavamaks. Painduva ühendusega põrandaotsak EasyFix muudab seadme ergonoomiliseks ning tagab tänu lamelltehnoloogiale täiuslikud puhastustulemused. Tänu takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kiiresti ja lihtsasti põrandaotsaku külge kinnitada ja sealt jälle eemaldada, ilma et kasutaja mustusega kokku puutuks. Kärcheri aurupesur SC 2 EasyFix puhastab täiesti kemikaalivabalt ja seda saab kasutada kõikjal. Põhjalik puhastus eemaldab 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Erinevate lisatarvikute kasutamisel saavad hügieeniliselt puhtaks kõik keraamilised plaadid, pliidirauad, pliidikubud ning ka kõige väiksemad vahed. Eemaldab usaldusväärselt isegi tõrksa mustuse.
Omadused ja tulu
Lisatarvikute hoiustamine ja parkimisasendMugav lisatarvikute hoidik ja põrandaotsaku parkimisasend tööpauside ajaks.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Lapselukk aurupüstolilLukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Tänu põrandaotsikule, käsiotsikule, ümmargusele harjale ning lisatarvikutele saab kasutada väga erinevatel pindadel.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Aurujoa reguleerimisnupp käepidemel
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 75
|Kütteväljund (W)
|1500
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3,2
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|6,5
|Katla maht (l)
|1
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kaheastmeline)
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.2 m
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
