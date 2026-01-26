Hõlpsasti ja intuitiivselt kasutataval esmatasandi aurupesuril SC 2 EasyFix on 2-astmeline aurujoa reguleerimisvõimalus, et kohandada aurujoa intensiivsust vastavalt pinnale ja puhastatavale mustusele. Seadmel paiknev praktiline lisatarvikute hoidik ja põrandaotsaku parkimisasend muudavad aurupuhastuse veelgi mugavamaks. Painduva ühendusega põrandaotsak EasyFix muudab seadme ergonoomiliseks ning tagab tänu lamelltehnoloogiale täiuslikud puhastustulemused. Tänu takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kiiresti ja lihtsasti põrandaotsaku külge kinnitada ja sealt jälle eemaldada, ilma et kasutaja mustusega kokku puutuks. Kärcheri aurupesur SC 2 EasyFix puhastab täiesti kemikaalivabalt ja seda saab kasutada kõikjal. Põhjalik puhastus eemaldab 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Erinevate lisatarvikute kasutamisel saavad hügieeniliselt puhtaks kõik keraamilised plaadid, pliidirauad, pliidikubud ning ka kõige väiksemad vahed. Eemaldab usaldusväärselt isegi tõrksa mustuse.