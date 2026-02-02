Aurupesur SC 2 EasyFix Plus
Kemikaalideta puhtus kuuma auru abil: aurupesur SC 2 EasyFix Plus,millega on kaasas põrandaotsak EasyFix ning veelgi suurem lisatarvikute komplekt. Kodumajapidamis täiuslikuks puhastamiseks.
Parim sissejuhatus aurupuhastusse. Kärcheri aurupesuri SC 2 EasyFix Plus kasutamine on lihtne ja loogiline. Painduva ühendusega põrandaotsak EasyFix muudab seadme ergonoomiliseks ning tagab tänu lamelltehnoloogiale täiusliku puhtuse. Tänu takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kiiresti ja lihtsasti põrandaotsaku külge kinnitada ja sealt jälle eemaldada, ilma et kasutaja mustusega kokku puutuks. 2-astmelise aurujoa reguleerimisvõimalusega saab aurujoa intensiivsust kohandada vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele. SC 2 EasyFix Plus aurupesuriga on kaasas veelgi rohkem tarvikuid sisaldav lisatarvikute komplekt, et puhastada mustust veelgi funktsionaalsemalt. Lisatarvikute ning põrandaotsaku hoiustamine mugavalt masinal oleval hoiukohal. Kärcheri aurupesur SC 2 EasyFix Plus puhastab täiesti kemikaalivabalt ja seda saab kasutada praktiliselt kõikjal. Põhjalik puhastus Kärcheri aurupesuriga eemaldab 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Säravpuhtaks saavad keraamilised plaadid, pliidirauad, pliidikubud ja isegi kõige väiksemad vahed. Aurupesur eemaldab hetkega ka kõige tõrksama mustuse.
Omadused ja tulu
Lisatarvikute hoiustamine ja parkimisasendMugav lisatarvikute hoidik ja põrandaotsaku parkimisasend tööpauside ajaks.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Lapselukk aurupüstolilLukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Tänu põrandaotsikule, käsiotsikule, ümmargusele harjale ning lisatarvikutele saab kasutada väga erinevatel pindadel.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Aurujoa reguleerimisnupp käepidemel
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 75
|Kütteväljund (W)
|1500
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3,2
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|6,5
|Katla maht (l)
|1
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 254 x 260
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 2 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Survedüüs
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Ümmargune hari, suur
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kaheastmeline)
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.2 m
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.