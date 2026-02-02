Parim sissejuhatus aurupuhastusse. Kärcheri aurupesuri SC 2 EasyFix Plus kasutamine on lihtne ja loogiline. Painduva ühendusega põrandaotsak EasyFix muudab seadme ergonoomiliseks ning tagab tänu lamelltehnoloogiale täiusliku puhtuse. Tänu takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kiiresti ja lihtsasti põrandaotsaku külge kinnitada ja sealt jälle eemaldada, ilma et kasutaja mustusega kokku puutuks. 2-astmelise aurujoa reguleerimisvõimalusega saab aurujoa intensiivsust kohandada vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele. SC 2 EasyFix Plus aurupesuriga on kaasas veelgi rohkem tarvikuid sisaldav lisatarvikute komplekt, et puhastada mustust veelgi funktsionaalsemalt. Lisatarvikute ning põrandaotsaku hoiustamine mugavalt masinal oleval hoiukohal. Kärcheri aurupesur SC 2 EasyFix Plus puhastab täiesti kemikaalivabalt ja seda saab kasutada praktiliselt kõikjal. Põhjalik puhastus Kärcheri aurupesuriga eemaldab 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Säravpuhtaks saavad keraamilised plaadid, pliidirauad, pliidikubud ja isegi kõige väiksemad vahed. Aurupesur eemaldab hetkega ka kõige tõrksama mustuse.