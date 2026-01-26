Aurupesur SC 3 Deluxe
Soojeneb vaid 30 sekundiga: LED-tuledega valgusrõnga ja lisatarvikute hoiustamisvõimalusega aurupesur SC 3 Deluxe võimaldab tänu igal ajal täidetavale veepaagile töötada katkestamata
Aurupesur SC 3 Deluxe on kasutusvalmis kõigest 30 sekundit pärast sisse lülitamist ning hävitab kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõikidest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Tänu lisatarvikute integreeritud hoidikule on lisatarvikute, juhtmete ja voolikute hoidmine lihtne ja mugav. Lisaks on seadmel ka integreeritud katlakivieemalduskassett, igal ajal täidetav veepaak katkestusteta puhastamise tagamiseks, LED-tuledega valgusring töörežiimi kuvamiseks ning palju erinevaid lisatarvikuid plaatidel, pliidiraudadel ja -kubudel ning pragudes ja vuukides oleva tõrksa mustuse eemaldamiseks. Painduva ühendusega põrandaotsik EasyFix muudab seadme ergonoomiliseks ning tagab tänu lamelltehnoloogiale täiusliku puhtuse. Tänu mugavale takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kiiresti ja lihtsasti põrandaotsiku külge kinnitada ja sealt jälle eemaldada, ilma et kasutaja mustusega kokku puutuks. Auru 2-astmeline reguleerimissüsteem tagab alati aurujoa sobiva kohandumise puhastatava pinnaga, võttes arvesse ka pinna määrdumise astet.
Omadused ja tulu
Lühike soojenemisaegTänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
Mugav lisatarvikute hoidik ja parkimisasendLisatarvikute, pikendustoru, juhtmete ja auruvooliku mugav hoiustamine. Arukas katlakivieemalduskassett eemaldab veest katlakivi automaatselt, pikendades oluliselt seadme kasutusiga.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassettVeepaagi saab täita igal hetkel – see tagab katkematu aurujoa ja katkestusteta töö. Tänu nutikale katlakivieemalduskassetile eemaldab süsteem katlakivi veest automaatselt.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.
- Tänu tõhusale lamelltehnikale saavad kodu mistahes tüüpi kõvapõrandad optimaalselt puhtaks.
- Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada.
- Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Aurujoa reguleerimisnupp käepidemel
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 75
|Kütteväljund (W)
|1900
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3,5
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivieemalduskassett: 1 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Praohari
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: seadmel (kaheastmeline)
- Paak: Võimalik täita igal ajal
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.2 m
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
- Plaadivuugid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.