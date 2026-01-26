Aurupesur SC 3 Deluxe on kasutusvalmis kõigest 30 sekundit pärast sisse lülitamist ning hävitab kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõikidest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Tänu lisatarvikute integreeritud hoidikule on lisatarvikute, juhtmete ja voolikute hoidmine lihtne ja mugav. Lisaks on seadmel ka integreeritud katlakivieemalduskassett, igal ajal täidetav veepaak katkestusteta puhastamise tagamiseks, LED-tuledega valgusring töörežiimi kuvamiseks ning palju erinevaid lisatarvikuid plaatidel, pliidiraudadel ja -kubudel ning pragudes ja vuukides oleva tõrksa mustuse eemaldamiseks. Painduva ühendusega põrandaotsik EasyFix muudab seadme ergonoomiliseks ning tagab tänu lamelltehnoloogiale täiusliku puhtuse. Tänu mugavale takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kiiresti ja lihtsasti põrandaotsiku külge kinnitada ja sealt jälle eemaldada, ilma et kasutaja mustusega kokku puutuks. Auru 2-astmeline reguleerimissüsteem tagab alati aurujoa sobiva kohandumise puhastatava pinnaga, võttes arvesse ka pinna määrdumise astet.