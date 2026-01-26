Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav SC 3 Deluxe Anniversary Edition on piiratud värvivariandis eriväljaanne koos eritarvikutega. Aurupuhasti on tööks valmis vaid 30-sekundilise soojenemisajaga ning eemaldab kõvadelt pindadelt kuni 99,999% viirustest ja 99,99% kõigist kodumajapidamises esinevatest bakteritest¹⁾. Painduva liigendi ja lamelletehnoloogiaga EasyFix põrandaotsik tagab suurepärase ergonoomika ja täiuslikud puhastustulemused. Täiendavalt kaasas olev painduv käsiotsik võimaldab põhjalikku ja mugavat puhastamist nii tasastel kui ka kumeratel pindadel, rakendades õrna survet koos kvaliteetse mikrokiudlapiga tagab see tulemuse isegi tõrksa mustuse korral. Kaheastmeline aururegulatsioon tagab alati täiusliku auruvoolu kohandamise vastavalt pinnale ja mustuse tasemele. Seadme küljes olev tarvikute sahtel pakub lihtsat ja turvalist viisi tarvikute, kaablite ja voolikute hoiustamiseks. Muude omaduste hulka kuuluvad integreeritud katlakivieemalduskassett, veepaak, mida saab katkematuks puhastamiseks vajadusel uuesti täita, ja LED-ribavalgustus, mis näitab töörežiime.