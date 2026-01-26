Aurupesur SC 3 Deluxe Anniversary Edition
Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav piiratud eriväljaanne SC 3 Deluxe Anniversary Edition puhastab tänu paindlikule käsiotsikule suurepäraselt ka kumerad pinnad.
Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav SC 3 Deluxe Anniversary Edition on piiratud värvivariandis eriväljaanne koos eritarvikutega. Aurupuhasti on tööks valmis vaid 30-sekundilise soojenemisajaga ning eemaldab kõvadelt pindadelt kuni 99,999% viirustest ja 99,99% kõigist kodumajapidamises esinevatest bakteritest¹⁾. Painduva liigendi ja lamelletehnoloogiaga EasyFix põrandaotsik tagab suurepärase ergonoomika ja täiuslikud puhastustulemused. Täiendavalt kaasas olev painduv käsiotsik võimaldab põhjalikku ja mugavat puhastamist nii tasastel kui ka kumeratel pindadel, rakendades õrna survet koos kvaliteetse mikrokiudlapiga tagab see tulemuse isegi tõrksa mustuse korral. Kaheastmeline aururegulatsioon tagab alati täiusliku auruvoolu kohandamise vastavalt pinnale ja mustuse tasemele. Seadme küljes olev tarvikute sahtel pakub lihtsat ja turvalist viisi tarvikute, kaablite ja voolikute hoiustamiseks. Muude omaduste hulka kuuluvad integreeritud katlakivieemalduskassett, veepaak, mida saab katkematuks puhastamiseks vajadusel uuesti täita, ja LED-ribavalgustus, mis näitab töörežiime.
Omadused ja tulu
Lühike soojenemisaegTänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
Mugav lisatarvikute hoidik ja parkimisasendLisatarvikute, pikendustoru, juhtmete ja auruvooliku mugav hoiustamine. Arukas katlakivieemalduskassett eemaldab veest katlakivi automaatselt, pikendades oluliselt seadme kasutusiga.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassettVeepaagi saab täita igal hetkel – see tagab katkematu aurujoa ja katkestusteta töö. Nutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.
- Tänu tõhusale lamelltehnikale saavad kodu mistahes tüüpi kõvapõrandad optimaalselt puhtaks.
- Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada.
- Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Aurujoa reguleerimisnupp käepidemel
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 75
|Kütteväljund (W)
|1900
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3,5
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Katlakivieemalduskassett: 1 tk.
- Peenike otsik
- Paindlik käsiotsik
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Praohari
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: seadmel (kaheastmeline)
- Paak: Võimalik täita igal ajal
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.2 m
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
- Plaadivuugid
Lisatarvikud
