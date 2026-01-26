SC 3 EasyFix on oma aja kiireim aurupuhasti ja on kasutusvalmis juba pärast 30-sekundilist soojenemisaega.Pidevalt täidetav veepaak võimaldab katkematut puhastamist.Eraldi kasutatav katlakivieemalduskassett eemaldab veest katlakivi, pikendades seeläbi seadme kasutusiga.Kärcher SC 3 puhastab ilma kemikaalideta ja seda saab kasutada praktiliselt kõikjal kodus- igat tüüpi kõvade pindade puhastamisel majapidamises.Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab majapidamises kõvadelt pindadelt 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist kodumajapidamises levinud bakteritest²⁾.Aurupesur puhastab hügieeniliselt plaadid, pliidiplaadid, õhupuhastid ja isegi kõige väiksemad praod – sealhulgas eemaldades tõrksa mustuse.Kaasas on ka EasyFix põrandaotsik, millel on painduv liigend suurepärase ergonoomika tagamiseks ja lamelltehnoloogia täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.Mugava silmuse abil saab mikrokiust põrandalapi vaevata põrandaotsiku külge kinnitada ja uuesti eemaldada, ilma et peaksite mustusega kokku puutuma.Kaheastmelise aururegulatsiooni abil saab auru intensiivsust ideaalselt kohandada pinna ja mustusega.Lisaandmed: tarvikute hoiukoht ja põrandaotsiku parkimisasend.