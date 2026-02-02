Aurupesur SC 3 EasyFix Plus
Põrandaotsiku ja katlakivieemalduskassetiga aurupuhasti SC 3 EasyFix võimaldab tänu püsivalt täidetavale veepaagile katkematut puhastamist. SC 3 EasyFix soojeneb vaid 30 sekundiga.
SC 3 EasyFix on oma aja kiireim aurupuhasti, soojenemisajaga vaid 30 sekundit. Püsivalt täidetav veepaak võimaldab katkematut puhastamist. Autonoomselt kasutatav katlakivieemalduskassett eemaldab veest katlakivi, pikendades seeläbi seadme kasutusiga. Kärcher SC 3 EasyFix puhastab ilma kemikaalideta ja seda saab kasutada praktiliselt kõikjal kodus. Aurupesur puhastab hügieeniliselt plaadid, pliidiplaadid, õhupuhastid ja isegi kõige väiksemad praod – eemaldades ka tõrksa mustuse. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab tüüpilistelt majapidamises kasutatavatelt kõvadelt pindadelt 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist kodumajapidamises levinud bakteritest²⁾. SC 3 EasyFix-il on kaasas põrandaotsik, millel on painduv liigend suurepärase ergonoomika tagamiseks ja lamelltehnoloogia täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugava konksu ja silmuse süsteemi abil saab mikrokiust põrandalapi vaevata põrandaotsiku külge kinnitada ja uuesti eemaldada, ilma et peaksite mustusega kokku puutuma. Kaheastmelise aururegulatsiooni abil saab auru intensiivsust ideaalselt kohandada vastavalt pinna ja mustusega. Lisaandmed: tarvikute hoiukoht ja põrandaotsiku parkimisasend.
Omadused ja tulu
Lühike soojenemisaegTänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassettVeepaagi saab täita igal hetkel – see tagab katkematu aurujoa ja katkestusteta töö. Nutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Aurujoa reguleerimisnupp käepidemel
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Lisatarvikute hoiustamine ja parkimisasend
- Praktiline lisatarvikute hoidik. Parkimisasend põrandaotsikule tööpauside ajaks.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 75
|Kütteväljund (W)
|1900
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3,5
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 2 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivieemalduskassett: 1 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Survedüüs
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Ümmargune hari, suur
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
- Vaibaotsik
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kaheastmeline)
- Paak: Võimalik täita igal ajal
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.2 m
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
- Värskendage vaipkattega põrandaid
