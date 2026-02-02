SC 3 EasyFix on oma aja kiireim aurupuhasti, soojenemisajaga vaid 30 sekundit. Püsivalt täidetav veepaak võimaldab katkematut puhastamist. Autonoomselt kasutatav katlakivieemalduskassett eemaldab veest katlakivi, pikendades seeläbi seadme kasutusiga. Kärcher SC 3 EasyFix puhastab ilma kemikaalideta ja seda saab kasutada praktiliselt kõikjal kodus. Aurupesur puhastab hügieeniliselt plaadid, pliidiplaadid, õhupuhastid ja isegi kõige väiksemad praod – eemaldades ka tõrksa mustuse. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab tüüpilistelt majapidamises kasutatavatelt kõvadelt pindadelt 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist kodumajapidamises levinud bakteritest²⁾. SC 3 EasyFix-il on kaasas põrandaotsik, millel on painduv liigend suurepärase ergonoomika tagamiseks ja lamelltehnoloogia täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugava konksu ja silmuse süsteemi abil saab mikrokiust põrandalapi vaevata põrandaotsiku külge kinnitada ja uuesti eemaldada, ilma et peaksite mustusega kokku puutuma. Kaheastmelise aururegulatsiooni abil saab auru intensiivsust ideaalselt kohandada vastavalt pinna ja mustusega. Lisaandmed: tarvikute hoiukoht ja põrandaotsiku parkimisasend.