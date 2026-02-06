Aurupesur SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
EasyFix põrandaotsiku ja katlakivieemalduskassetiga aurupuhasti SC 3 EasyFix Select võimaldab tänu püsivalt täidetavale veepaagile katkematut puhastamist. Soojeneb vaid 30 sekundiga.
SC 3 EasyFix Select on oma aja kiireim aurupuhasti ja on kasutusvalmis vaid 30-sekundilise soojenemisajaga. Veepaaki saab katkematuks puhastamiseks igal ajal uuesti täita. Katlakivieemalduskassett eemaldab iseseisvalt vee katlakivi, pikendades seeläbi seadme kasutusiga. Kärcher SC 3 EasyFix Select puhastab ilma kemikaalideta ja seda saab kasutada praktiliselt kõikjal kodus. Seda saab kasutada igat tüüpi kodumaistel kõvadel pindadel. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab tüüpilistelt majapidamises kasutatavatelt kõvadelt pindadelt 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist kodumajapidamises levinud bakteritest²⁾. Selle ulatuslikud tarvikud tagavad hügieenilised tulemused plaatide, pliidiplaatide, õhupuhastite ja isegi kõige väiksemate pragude puhastamisel – eemaldades isegi tõrksa mustuse. Kaasas on ka EasyFix põrandaotsik, millel on painduv liigend suurepärase ergonoomika tagamiseks ja lamelltehnoloogia täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugava konksu ja silmuse süsteemi abil saab põrandapuhastuslapi vaevata põrandaotsiku külge kinnitada ja uuesti eemaldada, ilma et peaksite mustusega kokku puutuma. Kaheastmelise aururegulatsiooni abil saab auru intensiivsust ideaalselt kohandada pinna ja mustusega. Lisaandmed: tarvikute hoiukoht ja põrandaotsiku parkimisasend masinal.
Omadused ja tulu
Lühike soojenemisaegTänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassettVeepaagi saab täita igal hetkel – see tagab katkematu aurujoa ja katkestusteta töö. Nutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Aurujoa reguleerimisnupp käepidemel
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Lisatarvikute hoiustamine ja parkimisasend
- Praktiline lisatarvikute hoidik. Parkimisasend põrandaotsikule tööpauside ajaks.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 75
|Kütteväljund (W)
|1900
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3,5
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|360 x 236 x 253
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivieemalduskassett: 1 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Aknaotsik Comfort
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kaheastmeline)
- Paak: Võimalik täita igal ajal
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.2 m
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.