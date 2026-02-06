SC 3 EasyFix Select on oma aja kiireim aurupuhasti ja on kasutusvalmis vaid 30-sekundilise soojenemisajaga. Veepaaki saab katkematuks puhastamiseks igal ajal uuesti täita. Katlakivieemalduskassett eemaldab iseseisvalt vee katlakivi, pikendades seeläbi seadme kasutusiga. Kärcher SC 3 EasyFix Select puhastab ilma kemikaalideta ja seda saab kasutada praktiliselt kõikjal kodus. Seda saab kasutada igat tüüpi kodumaistel kõvadel pindadel. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab tüüpilistelt majapidamises kasutatavatelt kõvadelt pindadelt 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist kodumajapidamises levinud bakteritest²⁾. Selle ulatuslikud tarvikud tagavad hügieenilised tulemused plaatide, pliidiplaatide, õhupuhastite ja isegi kõige väiksemate pragude puhastamisel – eemaldades isegi tõrksa mustuse. Kaasas on ka EasyFix põrandaotsik, millel on painduv liigend suurepärase ergonoomika tagamiseks ja lamelltehnoloogia täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugava konksu ja silmuse süsteemi abil saab põrandapuhastuslapi vaevata põrandaotsiku külge kinnitada ja uuesti eemaldada, ilma et peaksite mustusega kokku puutuma. Kaheastmelise aururegulatsiooni abil saab auru intensiivsust ideaalselt kohandada pinna ja mustusega. Lisaandmed: tarvikute hoiukoht ja põrandaotsiku parkimisasend masinal.