Aurupesur SC 3 EF Anniversary Edition
Aurupesur SC 3 EasyFix EasyFix koos oma põrandaotsiku ning katlakivieemalduskassetiga võimaldab tänu igal ajal täidetavale veepaagile töötada katkestamata. Soojeneb vaid 30-sekundiga.
Aurupesur SC 3 EasyFix on kõige kiirem oma aja aurpesuritest ning soojeneb vaid 30-sekundiga. Igal ajal täidetav veepaak tagab katkestusteta puhastamise. Katlakivieemalduskassett pikendab masina eluiga. SC 3 EasyFix puhastab ilma kemikaalideta ning masinat saab kasutada praktiliselt kõikjal kodus, erinatel kõvadel pindadel. Aurupesur hävitab kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõikidest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Masinal on kaasas erinevad lisatarvikud, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus plaatidel, pliidiraudadel ja -kubudel ning pragudes ja vuukides. Painduva ühendusega põrandaotsik EasyFix muudab seadme ergonoomiliseks ning tagab tänu lamelltehnoloogiale täiusliku puhtuse. Tänu mugavale takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kiiresti ja lihtsasti põrandaotsiku külge kinnitada ja sealt jälle eemaldada, ilma et kasutaja mustusega kokku puutuks. Auru 2-astmeline reguleerimissüsteem tagab alati aurujoa sobiva kohandumise puhastatava pinnaga, võttes arvesse ka pinna määrdumise astet. Lisadetailid: praktiline lisatarvikute hoidik ja parkimisasend põrandaotsikule tööpauside ajaks.
Omadused ja tulu
Lühike soojenemisaegTänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassettVeepaagi saab täita igal hetkel – see tagab katkematu aurujoa ja katkestusteta töö. Nutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Aurujoa reguleerimisnupp käepidemel
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Lisatarvikute hoiustamine ja parkimisasend
- Praktiline lisatarvikute hoidik. Parkimisasend põrandaotsikule tööpauside ajaks.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 75
|Kütteväljund (W)
|1900
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3,5
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- EasyFix tundlik põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- EasyFix abrasiivne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivieemalduskassett: 1 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kaheastmeline)
- Paak: Võimalik täita igal ajal
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.2 m
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.