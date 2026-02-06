Aurupesur SC 3 EasyFix on kõige kiirem oma aja aurpesuritest ning soojeneb vaid 30-sekundiga. Igal ajal täidetav veepaak tagab katkestusteta puhastamise. Katlakivieemalduskassett pikendab masina eluiga. SC 3 EasyFix puhastab ilma kemikaalideta ning masinat saab kasutada praktiliselt kõikjal kodus, erinatel kõvadel pindadel. Aurupesur hävitab kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõikidest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Masinal on kaasas erinevad lisatarvikud, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus plaatidel, pliidiraudadel ja -kubudel ning pragudes ja vuukides. Painduva ühendusega põrandaotsik EasyFix muudab seadme ergonoomiliseks ning tagab tänu lamelltehnoloogiale täiusliku puhtuse. Tänu mugavale takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi kiiresti ja lihtsasti põrandaotsiku külge kinnitada ja sealt jälle eemaldada, ilma et kasutaja mustusega kokku puutuks. Auru 2-astmeline reguleerimissüsteem tagab alati aurujoa sobiva kohandumise puhastatava pinnaga, võttes arvesse ka pinna määrdumise astet. Lisadetailid: praktiline lisatarvikute hoidik ja parkimisasend põrandaotsikule tööpauside ajaks.