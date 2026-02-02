Aurupesur SC 4 Deluxe
LED-valgusriba ja täiusliku tarvikute hoiukohaga aurupuhasti SC 4 Deluxe puhastab mugavalt ja katkestusteta tänu pidevalt täidetavale ja eemaldatavale veepaagile.
Aurupuhasti SC 4 Deluxe puhastab tõhusalt rõhul 4,0 baari ja kõrvaldab kõvadelt pindadelt kuni 99.999% viirustest¹⁾ ja 99.99% kõigist tavalistest majapidamises esinevatest bakteritest²⁾. Veepaak on eemaldatav ja pidevalt täidetav, tagades katkestusteta puhastamise. Eriti suur integreeritud tarvikute hoiukamber tagab tarvikute, kaablite ja vooliku mugava hoidmise vahetult seadmes. Muu varustuse hulka kuuluvad LED-valgusriba töörežiimi kuvamiseks, painduva liigendiga uuenduslikul lamelltehnoloogial põhinev põrandaotsik EasyFix maksimaalse ergonoomika tagamiseks, praktiline takjakinnitussüsteem põrandalapile ning erinevad tarvikud tõrksa mustuse eemaldamiseks katteplaatidelt, kütteplaatidelt, väljatõmbekummidelt ning pragudest ja vuukidest. Auru kolmeastmelise reguleerimisega saab auruvoo intensiivsust alati ideaalselt kohandada puhastatava pinnaga ja selle määrdumisastmega.
Omadused ja tulu
Pidevalt taastäidetav, eemaldatav veepaakKatkestusteta puhastus ja veepaagi mugav täitmine.
Mugav lisatarvikute hoidik ja parkimisasendLisatarvikute, pikendustoru, juhtmete ja auruvooliku mugav hoiustamine. Arukas katlakivieemalduskassett eemaldab veest katlakivi automaatselt, pikendades oluliselt seadme kasutusiga.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Tänu tõhusale lamelltehnikale saavad kodu mistahes tüüpi kõvapõrandad optimaalselt puhtaks. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Seadmel on LED-näidik
- Kui LED-näidik on punane, siis seade soojeneb. Kui valgus muutub roheliseks, on seade kasutamiseks valmis.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Aurujoa kolmeastmeline reguleerimise võimalus.
- Auru vooluhulka saab reguleerida vastavalt puhastatava pinna ja mustuse tüübile.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 130
|Kütteväljund (W)
|2200
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|4
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Kuumenemisaeg (min)
|3
|Katla maht (l)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1,3
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivivastane pulber: 3 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Praohari
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: seadmel (kolmeastmeline)
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.2 m
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
- Plaadivuugid
