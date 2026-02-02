Aurupuhasti SC 4 Deluxe puhastab tõhusalt rõhul 4,0 baari ja kõrvaldab kõvadelt pindadelt kuni 99.999% viirustest¹⁾ ja 99.99% kõigist tavalistest majapidamises esinevatest bakteritest²⁾. Veepaak on eemaldatav ja pidevalt täidetav, tagades katkestusteta puhastamise. Eriti suur integreeritud tarvikute hoiukamber tagab tarvikute, kaablite ja vooliku mugava hoidmise vahetult seadmes. Muu varustuse hulka kuuluvad LED-valgusriba töörežiimi kuvamiseks, painduva liigendiga uuenduslikul lamelltehnoloogial põhinev põrandaotsik EasyFix maksimaalse ergonoomika tagamiseks, praktiline takjakinnitussüsteem põrandalapile ning erinevad tarvikud tõrksa mustuse eemaldamiseks katteplaatidelt, kütteplaatidelt, väljatõmbekummidelt ning pragudest ja vuukidest. Auru kolmeastmelise reguleerimisega saab auruvoo intensiivsust alati ideaalselt kohandada puhastatava pinnaga ja selle määrdumisastmega.