Aurupesurit SC 4 EasyFix-i on äärmiselt mugav kasutada: masinale on integreeritud juhtmehoidik, lisatarvikute hoidik ning põrandaotsaku parkimisasend. Painduva ühendusega põrandaotsak EasyFix muudab seadme ergonoomiliseks ning tagab tänu lamelltehnoloogiale täiusliku puhastuse. SC 4 EasyFix on varustatud takjapaelkinnitusega, tänu millele saab mikrokiudlappi kiiresti ja lihtsasti põrandaotsaku külge kinnitada ja sealt jälle eemaldada, ilma et kasutaja mustusega kokku puutuks. 2-astmelise aurujoa reguleerimisvõimalusega saab aurujoa intensiivsust kohandada vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele. Seadme lai lisatarvikute valik muudab keraamilised plaadid, pliidirauad, pliidikubud ja ka kõige väiksemad vahed säravpuhtaks, eemaldades ka kõige tõrksama mustuse. Pidevalt täidetav ja eemaldatav veepaak tagab katkestusteta puhastuse. Aurupesur SC 4 EasyFix puhastab kemikaalideta ning seda saab kasutada praktiliselt kõikjal kodumajapidamises. Põhjalik puhastus Kärcheri aurupesuriga eemaldab 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾.